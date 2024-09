Klarna hat die Erweiterung des KI-Assistenten in seiner App um neue Funktionen auf Basis von OpenAI angekündigt. Der KI-Assistent bietet ab sofort ein Chat-basiertes Einkaufserlebnis, das Nutzern dabei helfen soll, weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit für sie relevanten Produkten zu verbringen. Der neue KI-Assistent bietet personalisierte Produktempfehlungen, Expertenberatung, Kategorie- und Markenvergleiche sowie Zugang zu Kundenrezensionen und soll so den Weg von der Inspiration zum Kauf verkürzen. Gleichzeitig bekräftigt Klarna mit den neuen KI-Funktionen seine Ambitionen, mehr als nur ein reiner Payment-Service zu sein und die eigene Smartphone-Applikation in Richtung einer "Super-App" auszubauen. So integrierte Klarna 2022 Preisdaten von 5,8 Millionen Produkten in die App, die täglich aktualisiert werden. Und vor kurzem hat Klarna die Funktionen Cashback und Guthaben eingeführt, um Verbrauchern die Verwaltung ihrer Finanzen an einem Ort zu erleichtern.

"Jahrzehntelang ging die Tech-Branche davon aus, dass das Online-Shopping-Erlebnis von wenigen großen Tech-Playern beherrscht wird, was zu mangelnden Investitionen führte", erklärt dazu David Fock, Chief Product & Design Officer bei Klarna. "Das bietet eine Chance für Unternehmen wie Klarna, die mithilfe von KI die etablierten Unternehmen herausfordern. Wir haben die Intelligenz von LLMs, das Wissen von Pricerunner und die Klarna UX kombiniert, um ein reibungsloseres und intuitiveres, Chat-basiertes Einkaufserlebnis zu schaffen."

Die neuen KI-Features in der App

Mit den neuen KI-Features unterstützt Klarnas KI-Assistent App-Nutzer jetzt auch bei der Suche nach bestimmten Produkten, dem Vergleich von Marken und der Bereitstellung von Produktdaten - alles innerhalb einer einzigen Chat-Schnittstelle. Die Funktion erleichtert auch die Suche nach Kundenrezensionen, Erfahrungsberichten, Preisinformationen und vielem mehr. Kunden können die für sie ausgewählten Produkte dann direkt in der App kaufen. Produktempfehlungen werden auf Grundlage der Vorlieben der Nutzer angezeigt, um die Relevanz und Zufriedenheit des Einkaufserlebnisses zu steigern.

Die Markteinführung der neuen Features baut auf frühere KI-Initiativen von Klarna auf, wie z. B. den KI-Kundenassistenten, der bereits wenige Wochen nach seiner Einführung im Januar 2024 das äquivalente Arbeitsvolumen von 700 Vollzeitmitarbeiterinnen erledigt.