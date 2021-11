Fast ein Vierteljahrhundert hat Klaus Donath bei Ingram Micro die Unternehmensstrategie wesentlich mitgeprägt. Nun verlässt der Executive Director Business Enablement den Broadliner "auf eigenen Wunsch" um sich in den Ruhestand zu verabschieden. "Klaus Donath hatte seit Jahrzehnten eine prägende Rolle in unserer Organisation inne. Er war für mich ein wichtiger Weggefährte und hat sehr wertvolle Beiträge geleistet, um unser Business immer neu auf Basis der sich wandelnden Marktgegebenheiten zu gestalten", würdigt Alexander Maier, Senior Vice President und Chief Country Executive Ingram Micro Deutschland und Österreich, seinen Kollegen.

Donath kam bereits 1985 mit der Distribution in Berührung. Nach dem Studium der Physikalischen Technik startete er 1985 seine Karriere als Applikationsingenieur in der Distribution bei Metrologie. 1988 wechselte er zu Synelec Datensysteme und war danach von 1992 bis 1997 für das Produkt-Management und Marketing bei Megabyte verantwortlich.

Seit 1997 war er dann bei Ingram Micro, das damals noch Mactrotron hieß. Seit 2014 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortete bis 2018 den Bereich Advanced Solutions. 2018 wechselte Klaus Donath in den zentralen Bereich Sales & Business Enablement, der bei Ingram Micro heute als Business Enablement bezeichnet wird. "Fast ein Vierteljahrhundert lang konnte ich bei Ingram Micro in führenden Positionen meine Erfahrungen einbringen, um mit dem Geschäftsleitungsteam erfolgreich unsere Transformation und somit die Distribution der Zukunft zu gestalten", meint Donath. "Wir sind in den letzten Jahren wichtige Schritte gegangen und ich bin sicher, dass das Team auch weiterhin Reseller und Hersteller mit neuen Innovationen und Initiativen überraschen und überzeugen wird", betont er.

2007

Unser älteste Bild von Klaus Donath in unserem digitalen Bildarchiv wurde 2007 eingepflegt. Damals wurde das Ingram-Produktmanagement neu aufgestellt. 2009

Klaus Donath, 2009 Direktor der Networking & Software Group (NSG) bei Ingram Micro hatte den richtige Riecher bei Windows 7. 2010

Klaus Donath 2010 2012

Großer Optimismus 2012 bei der Vorstellung von Windows 8 bei Wolfgang Brehm (Microsoft) mit Thorsten Schwecke, Robert Beck und Klaus Donath von Ingram Micro. Im Rückblick nicht unbedingt das erfolgreichste Windows-Betriebssystem... 2014

Marcus Adä schneidet 2014 die Geburtstagstorte anlässlich der 15. IM.Top an. Robert Beck und Klaus Donath stehen schon mit ihren Tellern bereit. 2014

Sehr zufrieden mit dem Verlauf der Hausmesse 2014: Das Ingram-Management mit Robert Beck, Marcus Adä und Klaus Donath. 2014

Bei den Symantec Partner Awards 2014: Dirk Martin PMCS, Thomas Bursy und Markus Helbig Comparex; Christian Nern Symantec, Holger Schäfer Comparex, Rupert Schultes Fujitsu, Jörg Speikamp Insight, Stefan Henke Symantec, davor Nadine Kirchhoff und Leif Walter PMCS, dahinter Gottlieb Nowara Software Express, Angelika Benten Computacenter, Roland Weber Ingram Micro, Mark Nutt und Olaf Dünnweller Symantec, Klaus Donath und Attila Mekker Ingram Micro, Thomas Schaaf, Jörg Eilenstein und Oktavian Halm Tim AG. 2015

Uwe Neumeier (Fujitsu) und Klaus Donath (Ingram Micro) genießen das Ambiente der ehemaligen Schiffswerft anlässlich des Canalys Channels Forum 2015. 2015

2015 wurde Ingram von Cisco als "Ditributor of the year" ausgeszeichnet. Auf dem Bild von links nach rechts: Oliver Tuszik, VP Germany von Cisco, Klaus Donath, Senior Director Value Business, Uwe Kannegießer, Director Advanced Solutions und Ernesto Schmutter, VP Germany, alle Ingram Mico, sowie Frank Schöneberg, Head of Partnermanagement. 2016

Über den Dächern von Dornach: Peter Wüst (NetApp), Wolfgang Herold (Teamix), Klaus Donath (Ingram Micro), Oliver Kügow (Teamix), Beate Köhler-Fricke (Ingram Micro) und Maik Höhne (NetApp) besiegeln ihre Partnerschaft. 2016

Klaus Donath, Alexander Maier (beide Ingram Micro), Jan Riecher (HP) und Bernhard Fauser (Lenovo) genießen beim Canalys Channels Forum in Barcelona den lauen Spätsommerabend auf einer Finka. 2016

Dieses Bild von Klaus Donath datiert ebenfalls aus dem Jahr 2016. 2016

Die Ingram-Digitalisierungs-Task-Force mit Klaus Donath, Mike Cramer und Michael Bauer wollte 2016 die Reseller "aus der digitalen Steinzeit" holen. 2016

Klaus Donath mit Uli Seibold (HPE) bei der Verleihung der Channel Excellence Awards 2016. 2017

Klaus Donath und sein Kollege Günter Schiessl auf dem Canalys Channels Forum in Venedig 2017. 2021

In einem Gespräch mit ChannelPartner (damals noch ComputerPartner) vor fast genau zwanzig Jahren meinte Donath: „Ich kann mir ein Leben ohne Arbeit vorstellen, weil es eine Vielzahl von Dingen gibt, die ich gerne einmal ausprobieren würde“. Dazu hat er jetzt die Gelegenheit. Das gesamte ChannelPartner-Team wünscht dabei viel Vergnügen!

Veronika Kirschmer wird Nachfolgerin

Bereits seit Sommer 2021 hat Donath mit Veronika Kirschmer seine Nachfolgerin in die Prozesse eingebunden und eingearbeitet. Kirschmer ist seit 2000 bei Ingram Micro und hatte seitdem leitende Positionen in verschiedenen Bereichen der deutschen Organisation inne. Im Jahr 2014 wechselte sie in eine europäische Rolle und leitete seit 2015 als Director Business Processes übergreifende Projekte in der europäischen Organisation.

Die Managerin wird dann ab 1. Dezember ihre neue Rolle als Executive Director Business Enablement und die damit verbundene Verantwortung für die Teams Pricing & Business Intelligence, Partner Connectivity, Customer Care, Strategic Change & Quality Management, Services & Trainings sowie Business Support übernehmen. Als Mitglied der Geschäftsleitung wird sie direkt an Alexander Maier berichten. "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, die für mich eine konsequente Weiterentwicklung meiner bisherigen Positionen bei Ingram Micro bedeutet. Gemeinsam mit meinem Team werde ich wesentlich dazu beitragen, unser Business weiter zu digitalisieren und auf die Zukunft auszurichten und so Mehrwerte für unsere Partner zu schaffen", verspricht Kirschmer.

"Mit Veronika Kirschmer gewinnen wir eine international erfahrene Managerin mit langjähriger Distributionsexpertise für diese wichtige Aufgabe, die auf Erreichtes aufbauen und den Bereich mit neuen Ideen und Innovationen auf die Zukunft der Digitalisierung und die Bedürfnisse unserer Partner ausrichten wird", kommentiert Ingram-Chef Maier die Neubesetzung.

