Die Varonis Systems Ltd. mit Hauptsitz in New York hat Klaus Nemelka zum neuen Marketing Manager DACH ernannt. Er verantwortet sämtliche Marketing-Aktivitäten sowie die Awareness-Bildung und Nachfragegenerierung für Varonis. Nemelka soll den Schwerpunkt auf die Sensibilisierung für Cyberangriffe und Insider-Bedrohungen legen.

Klaus Nemelka ist seit rund zehn Jahren im Marketing für Hersteller im IT-Bereich tätig, zuletzt verantworte er als Marketingdirektor DACH beim Data Governance-Anbieter Oodrive die Aktivitäten in der Region. Weitere Stationen waren unter anderem Censhare und Pool4tool. Darüber hinaus war er Gründungsherausgeber der 2006 erstmals erschienenen Zeitschrift "Die Stiftung", eine Medienmarke der Frankfurt Business Media GmbH.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Klaus Nemelka einen Experten gewinnen konnten, der über eine große Kompetenz verfügt und in seinen vorherigen Positionen seine Organisations- und Führungsstärke unter Beweis gestellt hat", so Thomas Ehrlich, Country Manager DACH von Varonis. "Die fachliche Expertise und Branchenerfahrung von Klaus stellen für uns eine optimale Kombination dar."

"Nach dem erfolgreichen Ausbau der Bekanntheit verschiedener IT-Hersteller in DACH, freue ich mich, ein zukünftiges Kapitel in der internationalen Erfolgsgeschichte von Varonis – einem Unternehmen, das mit seinen Lösungen hilft, den Datenschatz von Unternehmen signifikant sicherer zu machen – mitgestalten zu dürfen", so Klaus Nemelka, Marketing Manager DACH bei Varonis.