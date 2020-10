Ab dem 1. Dezember 2020 wird Klaus von Rottkay den Vorstand der Nfon AG leiten. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Hans Szymanski wird Nfon nach viereinhalb Jahren verlassen. Ebenfalls zum Jahresende muss der bisherige Vertriebsvorstand César Flores Rodríguez gehen.

Szymanski hat Nfon an die Börse geführt, unter der Leitung von Rodríguez hat sich die Anzahl der bei Kunden installierten Nebenstellen in den vergangenen zwei Jahren auf eine halbe Millionen Seats verdoppelt (ChannelPartner berichtete). Ab dem 1. Dezember 2020 wird der neue Vorstandsvorsitzenden Klaus von Rottkay die vertrieblichen Aktivitäten verantworten. Für die Bereiche Forschung und Entwicklung, Technical Operations, Datenschutz, Support/Logistik, interne IT, Produktmanagement, Consulting und Services bleibt das bisherige Nfon-Vorstandmitglied Jan-Peter Koopmann weiterhin zuständig.

Bis Ende 2020 werden Hans Szymanski und César Flores Rodríguez noch dem Unternehmen beratend zur Verfügung stehen. Rainer Koppitz, Aufsichtsratsvorsitzender der Nfon AG, bedankt sich bei ihnen und begründet den Wechsel: "Mit der jetzt vorgenommenen Neuausrichtung und Besetzung des Vorstands rücken die strategischen Bereiche Kunden- und Marktentwicklung zum einen sowie Produktentwicklung zum anderen noch stärker in den Fokus. Als Mitglied der Geschäftsleitung bei Microsoft Deutschland hat Klaus von Rottkay Cloud-Services in Deutschland fest etabliert und in den vergangen drei Jahren das Cloud-Unternehmen PlanetHome als CEO zu einem umsatzstarken Marktführer der Immobilienbranche gemacht. Das neue Profil des Vorstands ist eine klare Bekräftigung unseres strategischen Ziels, die Nummer 1 für Cloud-Telefonie in Europa zu werden."

Klaus von Rottkay (war von 1999 bis 2005 als Associated Principal für McKinsey tätig. 2006 wechselte der promovierte Physiker zu Microsoft Deutschland, verantwortete dort zunächst die Business Group "Server & Tools" und leitete anschließend den Lösungsvertrieb für das Großkundengeschäft. 2011 wechselte der 51jährige als COO/CMO zur dänischen Tochtergesellschaft von Microsoft bis er 2013 in gleicher Funktion die Bereiche Marketing und Operations in der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland übernahm. In dieser Zeit leitete er dort neben dem Marketing auch die Produktbereiche Windows, Office, Cloud & Enterprise und Business Solutions. 2017 wechselte von Rottkay als CEO zu PlanetHome. Als M&A-Berater war er zudem in zahlreichen Pre- und Post-Merger-Projekten involviert.

Für Klaus von Rottkay ist der Wechsel zu Nfon der nächste logische Schritt in seiner beruflichen Laufbahn: "Ein wesentlicher Bestandteil meiner bisherigen Tätigkeit war die Begleitung von Kunden bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse mittels Software-as-a-Service (SaaS). Das soll auch so bleiben. Nfon hat mit seiner zukunftsweisenden Technologie das Potenzial einer digitalisierten Arbeitswelt vorausgesehen. Digitale und flexible Kommunikationslösungen sind für Unternehmen dabei essenziell. Der sich rasant verändernde europäische Markt bietet hier zahlreiche Optionen, die wir mit Blick auf die Wachstumsstrategie weiter prüfen und in Angriff nehmen werden."