Das heiße Wetter im Juni hatte deutlichen Einfluss auf das Kaufverhalten von Verbraucher*innen, meldet das Vergleichs- und Shoppingportal Check24. So wurden typische Sommerprodukte im Vergleich zum außergewöhnlich regnerischen und kalten Mai online deutlich häufiger nachgefragt. Besonders beliebt waren Schwimmhilfen (+740 Prozent), Gartenduschen (+559 Prozent), Luftmatratzen (+425 Prozent) sowie Pools & Zubehör (+267 Prozent) auf dem Portal im Juni verstärkt nachgefragt.

Doch auch die Elektronikbranche kann sich nicht über mangelnde saisonale Nachfragespitzen beklagen. Die Anfragen nach Klimageräten stiegen bei Check24 um 655 Prozent und die Suchen nach Ventilatoren um 641 Prozent. Auch Elektro-Heckenscheren zählten mit einem Plus von 175 Prozent zu den vom Sommerwetter begünstigten Produkten.

Die Fußball-EM hinterlässt ihre Spuren

"Verbraucher*innen haben sich im Juni verstärkt mit Produkten für den Badespaß im eigenen Garten eingedeckt - zum Teil sicher noch aufgrund der Corona-Pandemie", sagt Tobias Tammen, Geschäftsführer Shopping bei Check24. "Andere Sommerklassiker wie Klimageräte oder Ventilatoren gegen die Hitze waren auch dieses Jahr wieder sehr gefragt." Neben typischen Sommerprodukten seien im vergangenen Monat aufgrund der Fußball-Europameisterschaft aber auch Nationalflaggen (+400 Prozent) und Trikots der Nationalmannschaften (+216 Prozent) besonders stark gefragt gewesen.

Auf dem Vergleichsportal Check24 können Kunden über zehn Millionen Produkte bei mehr als 10.000 Onlineshops recherchieren. Dabei ist das Portal - ähnich wie Wettbewerber Idealo.de - bereits mitten in der Weiterentwicklung zur Onlineshopping-Plattform. Viele Produkte sind aus dem Vergleich heraus direkt kaufbar und können von Check24-Nutzern mit nur einem Login über ihr digitales Kundenkonto bestellt werden. Zudem hat die Plattform in den Kundenservice investiert und unterstützt bei Fragen u.a. zum Bestellvorgang persönlich per Telefon oder E-Mail.