FURTHER: Mit der Durchführung der genannten Schritte muss kein Projekt enden. Nutzen Sie es, um fortlaufende Prozesse und Folgeprojekte mit dem Kunden auszumachen. So sollte etwa mindestens einmal im Jahr geprüft werden, ob die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen noch den internen und externen Gegebenheiten des Kunden entsprechen. Es ist äußerst wichtig, die verwendeten Sicherheitsrichtlinien und Kontrollmechanismen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und an aktuelle Ereignisse und Trends in der IT-Sicherheit anzupassen.