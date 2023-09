Security-Awareness-Trainings und simulierte Phishing-Attacken erfreuen sich derzeit hoher Beliebtheit. Und das ist auch gut so, denn die Angriffe der Cyberkriminellen werden immer besser und immer mehr Anwender fallen auf sie ein. Von der zunehmenden Nachfrage nach IT-Sicherheitsschulungen profitiert auch das darauf spezialisierte Unternehmen Knowbe4.

Die 2010 in Florida von dem Niederländer Stu Sjouwerman und dem 2023 verstorbenen Ex-Hacker Kevin Mitnick gegründete Firma hat nun im niederländischen Utrecht die Räume ihrer neuen EMEA-Zentrale bezogen. Der neue Hauptsitz für die Region Europa, Nahost und Afrika im Bürogebäude Central Park wurde von Stu Sjouwerman persönlich eröffnet.

Der Knowbe4-CEO begründet diesen Schritt: "Wir erleben derzeit ein unglaubliches Wachstum in der EMEA-Region und erwarten dieses auch weiterhin. Das neue Büro befindet sich in zentraler Lage in den Niederlanden, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt und in bester Lage im belebten Zentrum von Utrecht. Die Wahl dieses Standorts steht im Einklang mit unserem Bestreben, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Die Nähe zum größten Bahnhof der Niederlande gewährleistet, dass unsere Mitarbeiter und Kunden problemlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen können."

In Großbritannien hat der Anbieter von Security-Awareness-Schulungen im September 2023 ebenfalls ein neues Büro eröffnet - in Leeds. Die Deutschland-Niederlassung von Knowbe4 befindet sich in Berlin.



