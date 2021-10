Der koreanische Elektronikkonzern Samsung öffnet sein Schulungsangebot "Knox Academy" nun auch für Geschäftskunden. In zwei aufeinander abgestimmten Trainings können sich IT-Admins für die Sicherheits- und Management-Plattform zertifizieren lassen. Samsung Knox wurde zum Schutz und Management mobiler Endgeräteflotten entwickelt.

Bei den aufeinander aufbauenden Kursen sollen der Umgang sowie die Einsatzmöglichkeiten des umfangreichen Samsung Knox Portfolios, Android Enterprise Lösungen sowie das Thema Mobile Device Management (MDM) auf der Agenda stehen. "Die Kurse sollen Endkunden sowohl die Grundlagen rund um die Knox Sicherheitsplattform vermitteln als auch den alltäglichen sicheren Umgang mit den vielfältigen Werkzeugen und Lösungskomponenten trainieren", erklärt Tuncay Sandikci, Director IT & Mobile Communication (IM) B2B bei Samsung Electronics. Dies gelte ebenso für den Einsatz von Android Enterprise Lösungen sowie die Gestaltung effizienterer Abläufe im Mobile Device Management.

Professional- und Master-Kurs

Schulungsinhalte des "Professional" Kurses sind unter anderem die Profilerstellung, die Behandlung von Use Cases und Grundlagen in Knox Configure und Knox Manage. Außerdem wird es eine Einführung in Android Enterprise geben. Im "Master" Training wird das vorher erworbene Wissen durch Deep Dives, Hands-on und Best Practice Lösungen vertieft. Zudem stehen Knox Capture sowie Knox Asset Intelligence auf dem Programm.

Der nächste Termin für den Kurs "Solution Professional" ist der 22.11.2021. Die Kosten je Kurs betragen 600 Euro. Weitere Information und Anmeldemöglichkeiten hält Samsung unter https://businessportal.samsung.de/knox-academy-endkundentrainings/ bereit.

