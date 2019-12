Mobile Geräte wie Smartphones und Tablets können im Firmennetzwerk ein Sicherheitsrisiko darstellen. Mit einer Enterprise Mobility Management (EMM)-Lösung wie Samsung Knox lassen sich diese Risiken minimieren und Mobilgeräte sicher verwalten. Knox Manage ist für Geräte mit Android, iOS oder Windows 10 geeignet, wobei laut Samsung die Kombination von Samsung Galaxy Geräten mit integrierter Knox-Plattform die sicherste Variante darstellt.

In einem gemeinsamen Webinar am 4. Dezember 2019 zwischen 9 und 10 Uhr vermitteln die Experten Maik Krämer von Also Deutschland und Denes Rühl von Samsung, wie Geräteflotten sowie sensible Unternehmensdaten besser geschützt werden können und gleichzeitig die Unternehmenseffizienz erhöht wird.

Lesen Sie auch: Smartphone-Flotten über die Cloud managen

Interessierte Händler können sich zu dem kostenlosen Webinar unter https://attendee.gotowebinar.com/register/4286329935483729419 registrieren. Eine Anmeldung ist zudem per E-Mail an knox-de@also.com oder telefonisch unter 02921-992934 möglich.