Wer mobile Endgeräte im Unternehmensnetzwerk einsetzt, muss sich über die Risiken im Klaren sein und entsprechende Lösungen zur Sicherheit einsetzen. Mit der Knox-Plattform bietet Samsung beispielsweise eine Plattform für mobile Sicherheit an.

Die Schulungen und Zertifizierungen für Samsung Knox hat der koreanische Hersteller "Bootcamp" getauft. Zusammen mit dem Distributor Tech Data bietet Samsung am 8. Und 9. Mai 2019 ein weiteres Bootcamp an.

Im Rahmen der Schulung, die sich in erster Linie an Einsteiger richtet, werden grundlegende Kompetenzen für den erfolgreichen Verkauf der Knox-Sicherheitslösungen vermittelt. Das vom Münchner Distributor in Zusammenarbeit mit Samsung entwickelte Training konzentriert sich am ersten Tag auf die Grundlagen zum Vertrieb von Knox-Lösungen. Der zweite Tag steht ganz im Zeichen der Technik. Inhaltlich werden unter anderem Fachthemen wie KME (Knox Mobile Enrollment), E-FOTA (Enterprise Firmware Over-the-air), aber auch Knox Configure, Knox Workspace und Knox Manage behandelt. Die Schwerpunkttage können von den jeweiligen Fachbereichen der Unternehmen in Anspruch genommen werden.

Nach Teilnahme am Training und der zugehörigen Onlinekurse, erhalten Partner das Zertifikat zum "Samsung Knox Certified Reseller". Diese Zertifizierung ist relevant für das Step-Partnerprogramm von Samsung und qualifiziert Partner für die Teilnahme an weiteren Knox-Aufbautrainings.

Interessierte Vertriebspartner erhalten mehr Informationen zum Bootcamp per E-Mail an vertrieb@techdatamobile.com, bei den Spezialisten der Security Business Unit unter security@techdata.de oder telefonisch unter 089 4700-3823/3222.