Damit verantwortet Molzen die "Solution Areas":

Workplace

Cloud & Applications

Datacenter

Networking

Security

samt des Fachvertriebs und der Professional Services in all diesen Segmenten. Auf dieser Position bei Computacenter tritt Molzen die Nachfolge von Detlef Linde an, der Ende 2025 in den Ruhestand gehen wird. Bis dahin wird er aber noch seinen Nachfolger einarbeiten.

Als Leiter des Bereichs "Solution Sales & Development" berichtet Molzen direkt an Bernd Charpentier, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter in Deutschland.

Seine berufliche Laufbahn begann Molzen 1999 bei Siemens, 2003 wechselte er zu Fujitsu-Siemens und ab 2008 leitete er das deutsche Großkundengeschäft bei LG Electronics. 2012 kehrte der Diplominformatiker zu Fujitsu zurück. Dort verantwortete er zunächst das Workplace-Business in der DACH-Region. Danach war er als Vertriebs- und Länderchef für Fujitsus Aktivitäten in 17 Ländern der EMEA-Region zuständig. 2020 übernahm Molzen die weltweite Leitung des Bereichs "Digital Solution Business" bei T-Systems - als Senior Vice President & Global Head.

Nun freut er sich sehr auf seine neue Aufgabe und auch darauf, Teil eines dynamischen und kundenorientierten Unternehmens zu werden: "Gemeinsam mit meinem Team werde ich die Zukunftsfähigkeit unserer Kunden stärken und die Weichen für nachhaltigen Erfolg stellen, so Molzen weiter.

Sein neuer Chef Bernd Charpentier wiederum ist glücklich, ihn von T-Systems losgeeist zu haben: "Knuth bringt umfassendes Fachwissen und eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit zu und. Seine Erfahrung und sein technisches Know-how werden uns helfen, unsere Marktposition auszubauen und die digitale Transformation unserer Kunden voranzutreiben", da ist sich der Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter in Deutschland ganz sicher.

