Im Herzen von Köln, direkt am Hansaring, entsteht Xperion, ein neues Mekka für Gaming- und E-Sport-Begeisterte. Bauherr ist der Elektronikhändler Saturn, der in seinem dortigen Stammhaus - Saturn wurde 1961 in Köln gegründet - an die große Entertainment-Geschichte dieses Standorts anknüpft: Der Saturn im historischen Hansahochhaus wird damit zu einem einzigartigen Hotspot, der die Trendthemen Gaming, E-Sport und Social Media zu einer großen, völlig neuen Erlebniswelt verbindet und damit zum Publikumsmagneten im Großraum Köln werden will.

Lesetipp: Media-Saturn spüren Nachholbedarf der Kunden

Das neuartige Konzept unterstreicht dabei insbesondere den Markenkern von Saturn - "Technik (er)leben" - und interpretiert ihn auf neue Weise. Der Umbau ist bereits in vollem Gange, die Eröffnung ist im Sommer dieses Jahres geplant - selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Corona bedingten Sicherheits- und Hygienevorschriften. Investiert wird ein einstelliger Millionenbetrag.

"Mit diesem innovativen Konzept bekennen wir uns klar zu unseren Wurzeln und damit zu unserem Standort am Hansaring. Hier war die Keimzelle für eine Entwicklung, mit der der Markt für Entertainment-Angebote und Consumer Electronics in Deutschland von Grund auf verändert und revolutionär neu geprägt wurde. Hier liegt der Ursprung für die Entwicklung, mit der Saturn und später MediaMarktSaturn ein Stück Handelsgeschichte geschrieben haben", so Florian Gietl, CEO von MediaMarktSaturn Deutschland.

Initiative "Händler helfen Händlern": Ideenwettbewerb für Handelsmodelle nach Corona

"Unser Ziel ist es, hieran anzuknüpfen und die Geburtsstätte von Saturn zu einer einzigartigen Erlebniswelt für alle Gaming-, E-Sport- und Social Media-Fans im Großraum Köln mit bundesweiter Strahlkraft weiterzuentwickeln. Damit wollen wir die Markenpositionierung von Saturn in einer jungen und technikaffinen Zielgruppe stärken und diese Zielgruppe eng an unsere Marke binden."

Eintauchen in virtuelle Welten, chillen und relaxen

Noch laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Xperion, die neue Saturn eArena, vereint die Themen Gaming, E-Sport und Social Media auf eine neue Art und Weise unter einem Dach. Ab der Eröffnung im Sommer 2020 können die Besucher dann auf rund 3.000 m2 verteilt auf zwei Ebenen in virtuelle Welten eintauchen, zocken und relaxen.

» Spracherkennung Spracherkennung kann in vielen Branchen die Produktivität immens erhöhen. Deshalb boomt der Markt für sprachbasierte Texterfassung. Im ChannelPartner- Webcast am 9. Juni um 14:00 Uhr zeigen wir zusammen mit Nuance, dass der Einstieg für Reseller vergleichsweise einfach und lukrativ ist . Hier anmelden

"Die Besucher dürfen gespannt sein und sich auf sensationelle Erlebnisse freuen, die es so in der Form in Deutschland noch nicht gibt", sagt Sebastian Knaup, Geschäftsführer des Saturn-Marktes am Hansaring und an der Entwicklung des neuen Hotspots maßgeblich beteiligt. "Mit unserem einzigartigen Konzept schaffen wir einen neuen Ort in Köln für alle Gamer und E-Sport-Fans und bereichern die Stadt damit um ein außergewöhnliches Erlebnisangebot."

auch lesenswert: Media-Saturn stellt Tablets für Heimbewohner bereit

Selbstverständlich werden bei der Eröffnung und dem folgenden Geschäftsbetrieb alle Corona-Vorschriften hinsichtlich Kundenanzahl, Mindestabstand und Hygiene eingehalten. Um dennoch alle Gaming- und E-Sport-Fans an der Eröffnung teilhaben zu lassen, wird sie per Livestream in Netz übertragen.