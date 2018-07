Eigentlich ermittelte die Kriminalpolizei Schwabach wegen des Verdachts auf Diebstahl gegen einen ehemaligen Angestellten eines Paketzentrums. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler jedoch auch Indizien, die auf erhebliche Online-Gaunereien schließen lassen.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, stießen die Beamten im Rahmen der Durchsuchung auf Belege für Online-Bestellungen, die unter fremden Personalien abgeschlossen worden waren. Aufgrund dieser Verdachtsmomente stellte man entsprechende Notizen, Sendungsnachweise sowie das Mobiltelefon des 29jährigen sicher und wertete diese aus.

Betrügerische Bestellungen im Wert von 90.000 Euro

Die Cyber-Ermittler konnten schließlich nachvollziehen, dass der mutmaßliche Betrüger für seine Taten anonyme E-Mail-Adressen, fremde Personalien oder die Daten aus gehackten Kunden-Accounts verwendete. Die hierbei bestellten Waren ließ sich der Verdächtige anschließend wahlweise an eine Packstation oder an Briefkästen leerstehender Gebäude liefern.

Insgesamt trugen die Ermittler Beweise dafür zusammen, dass der Tatverdächtige in mindestens 220 Fällen in betrügerischer Absicht Warenbestellungen bei Online-Anbietern durchgeführt hatte. Auch zahlreiche Betrugsfälle aus dem Raum Altdorf, in denen bis zu diesem Zeitpunkt gegen unbekannt ermittelt wurde, konnten dem mutmaßlichen Online-Betrüger in diesem Zusammenhang zugeordnet werden. Der Gesamtwert der bestellten Waren beträgt etwa 90.000 Euro.