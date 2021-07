Die Druckerverbrauchsmaterialien der Originalhersteller sind oft teuer. Dafür geht man aber sicher, dass die Supplies auf optimal auf die Drucker und Multifunktionsgeräte abgestimmt sind. Bei kompatibler Ware von Fremdherstellern ist nicht immer gewährleistet, dass die Druckqualität stimmt und die Funktion der Geräte nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere sehr billigen Tinte und Toner aus dubiosen Quellen ist Vorsicht geboten.

Geringere Kosten bei guter Druckqualität, kombiniert mit einer lebenslangen Garantie, verspricht Xerox mit seinem Everyday-Portfolio. Xerox will damit preissensible kleine und mittelständische Unternehmen mit einer heterogenen Druckerlandschaft ansprechen. Die rund 240 Produkte können nun auch beim Bergheimer Distributor Siewert & Kau bezogen werden. "Wir können damit qualitativ hochwertigen, aber preisgünstigen Toner für alle gängigen Laserdrucker anbieten", erklärt Mohamed-Radhi Melaouah von Siewert & Kau. Xerox sei seit Jahrzenten im Markt und damit ein verlässlicher Partner. "Wir bieten Resellern, die nicht so tief im Markt drin sind, eine gute und günstige Alternative ohne verstecke Kosten mit gleichbleibender Qualität", bekräftigt Melaouah.

Kostenloser Rücksendeservice

Laut Xerox erfüllt oder übertrifft man mit den Everyday-Supplies die Industriestandards für globale Umweltvorschriften. So sollen keine Giftstoffe in die Atmosphäre oder das Grundwasser gelangen und deshalb keine Gefahr für Gesundheit oder Umwelt bestehen. Zudem bietet Xerox einen kostenlosen Rücksendeservice für leere Everyday Kartuschen an.

Das Unternehmen verfügt über eigene Recyclingprogramme. Dazu zählt die Aufbereitung von Druckerkartuschen, die Wiederverwendung von Alttoner, die Rückgewinnung von Kunststoffen und Metallen und die Energiegewinnung aus Abfall.

