Als Executive Solution Principal "Cloud & AI" verantwortet Kruth das Design und die Architektur der maßgeschneiderten Rechenzentrumslösungen von Huawei. Oehl ist als Director Presales "Cloud & AI" für den Ausbau des Infrastrukturgeschäfts im deutschen Markt zuständig.

Vor seinem Eintritt bei Huawei Anfang 2021 war Oehl bei verschiedenen IT-Unternehmen tätig. Zuletzt leitete er fast drei Jahre lang die Presales Organisation in der DACH- und Benelux-Region bei Veritas Technologies. Davor verantwortete der 45-Jährige das Presales-Management bei Hitachi Vantara in Deutschland, wo er insgesamt fast 15 Jahre tätig war. Bei Huawei führt Oehl die Verkaufsorganisation an und bereitet sie auf künftige technologische Herausforderungen vor. In seiner Freizeit begeistert er sich für Technik und verbringt viel Zeit mit seiner Familie und der Labrador-Hündin.

Kruth stieß bereits im November 2020 zu Huawei. Davor war er als Administrator, Entwickler, Consultant und Chief Architect bei Dell (fünf Jahre) und Netapp (acht Jahre) tätig. In seiner neuen Position als Executive Solution Principal bei Huawei legt der 55-Jährige den Fokus auf agile Cloud- und KI-gesteuerte Technologien ("Künstliche Intelligenz") sowie auf die Basisinfrastruktur: Hypervisoren, Kubernetes und ARM-Prozessoren.

