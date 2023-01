Die Covid-Pandemie rückt immer mehr in den Hintergrund und die geschäftlich bedingte Reisetätigkeit nimmt seit Frühjahr 2022 zu. Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass dabei das Vor-Covid-Niveau erreicht wird - dazu haben Videokonferenz- und Collaborations-Werkzeuge wie Microsoft Teams oder Zoom doch allzu gute Dienste geleistet - viele Unternehmen glauben aber dennoch an weiter zunehmende Geschäftsreisetätigkeit.

Und da kommt die neue Lösung von Yokoy gerade recht. Die Smart Lodge Card ist eine im Reisebuchungstool des Unternehmens hinterlegte virtuelle Firmenkarte, über die alle Ausgaben für Flüge, Züge, Mietautos und Hotels abgerechnet werden. Und diese Echtzeittransaktionsdaten werden anschließend mit den Spesenabrechnungen verglichen.

Die auf "Künstlicher Intellgenz" basierende Software von Yokoy transferiert alle Reise- und Transaktionsdaten unmittelbar in die Ausgabenmanagement-Lösung, wo sie ohne manuellen Aufwand abgeglichen werden. Auf diese Weise lassen sich Reisekostenabrechnungen schneller als bisher abwickeln, und außerdem erhält der Buchhalten einen besseren Überblick über alle Posten.

Falsch abgerechnete Reiskosten gehören damit im Idealfall der Vergangenheit an. Auch etwaige Missbrauchsversuche deckt die nun mit der Lodge-Karte verbunden Software sofort auf. Denn die mit Yokoy Smart Lodge Card erfassten Ausgaben werden mit den Abrechnungen der Yokoy Business Platinum Visa Card kombiniert. Letztere Kreditkarte deckt auch Ausgaben, die während der Reise anfallen, etw für ein Taxi oder für ein Abendessen.

"Die Abrechnung von Kartentransaktionen ist sehr komplex und damit auch eine große Herausforderung", sagt Philippe Sahli, CEO von Yokoy. "Durch den Einsatz unserer neuen Lösung sind unsere Kunden nun in der Lage, den gesamten Transaktionsabgleich zu automatisieren." Ferner glaubt der Firmenchef, dass die manuelle Erfassung aller Reisekosten bald komplett entfallen wird: "Damit bieten wir Travel Managern, HR-Teams, CFOs und Finanzabteilungen wir einen echten Mehrwert." Übersetzt bedeutet dies aber auch, dass diese Menschen schon bald komplett durch Software ersetzt werden könnten.



