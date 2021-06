Egal ob IT-Sicherheit, Preismanagement oder Führungsaufgaben: Unternehmen aus allen Branchen setzen auf Künstliche Intelligenz und Machine Learning, um effizienter und erfolgreicher zu sein.

Der kompakte KI-Leitfaden

Die aktuelle Ausgabe von TecChannel Compact verrät Ihnen in diesem Zusammenhang unter anderem, was erfolgreiche KI-Anwender auszeichnet, wie Sie Ihr Rechenzentrum für die Technologie aufrüsten und wie Ihre ersten Gehversuche in Sachen Robotic Process Automation (RPA) zum Erfolg werden.

Darüber hinaus lesen Sie in dieser Ausgabe unter anderem, wie Künstliche Intelligenz Führungsaufgaben übernehmen kann, welcher KI-Mythen Sie sich bewusst sein sollten und wie Sie diskriminierende Algorithmen verhindern können. Ein eigenes Kapitel ist dem Thema Robotic Process Automation gewidmet. Hier lesen Sie nicht nur, wie Sie RPA richtig nutzen und verwalten, sondern unter anderem auch, wie Automatisierung sich rechnet.

Diese Themen finden sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 06/2021:

Technologien

Es gibt nicht die eine Künstliche Intelligenz

So funktioniert Reinforcement Learning

Nächste Evolutionsstufe Hyperautomation

Conversational AI: Mit der KI im Dialog

Strategien

Wo Künstliche Intelligenz Sinn macht

Warum Ihre KI-Strategie nicht aufgeht

Daten für KI-gestützte Prognosen vorbereiten

Predictive Maintenance mit KI realisieren

Frameworks

Die besten Open Source Tools für KI-Entwickler

Was ist PyTorch?

KI: Programmieren oder kaufen?

Machine Learning: Lifecycle Management und Datenbanken

