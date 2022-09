In den einstündigen Sessions, die ab sofort jeweils donnerstags von 9:30 bis 10:30 Uhr stattfinden, geben die Experten des Komsa Cloud-Teams regelmäßig Wissensimpulse aus der Welt von Microsoft und Modern Work an ihre Partner weiter. Im Fokus der Webinare steht das Zusammenführen von Microsoft Teams mit bestehenden Infrastrukturen in kleinen und mittleren Unternehmen.

Microsoft Teams im Fokus

Komsa verstärkt als offizieller Cloud Solution Provider den indirekten Vertrieb für Microsoft-Dienste mit technischen Services und Vertriebstipps. Für Partner hält der Distributor sämtliche Hardwarekomponenten bereit, die es zur Ergänzung von Teams für einen Modern Workplace braucht. Komsa liefert vom Notebook über Headsets und Webcams bis hin zur cloudbasierten oder on-premises Telefonanlage, Routern, Switches und anderer Netzwerktechnik.

In den Webinaren geht es vom Überblick, welche Kollaborations-Funktionen Microsoft Teams neben Video und Chat noch zu bieten hat, über Vertriebstipps bis hin zu den Lösungen für Device Management und Cyber Security für den Modern Workplace. Interessierte Systemhäuser und Business-Fachhändler können kostenfrei an den Sessions teilnehmen.

Alle Termine, Themen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Komsa-Website unter diesem Link.