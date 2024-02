Noch vor einem Jahr gab es einen harten Dreikampf um die Krone der TK-Distribution bei den durch ChannelPartner in Zusammenarbeit mit Context verliehenen Channel Excellence Awards. In diesem Jahr zeigt sich ein komplett anderes Bild: Context sieht in der Kategorie Komsa "mit deutlichem Abstand" vorne.

Die beiden Kontrahenten der letztjährigen Preisverleihung, Herweck und Michael Telecom, wurden von Allnet überholt und finden sich nun auf dem dritten und vierten Platz wieder.

Neu im Ranking ist Itas aus Neukirchen im Erzgebirge. Der auf professionelle TK-Lösungen spezialisierte Distributor hat erstmals die notwendige Fallzahl erreicht und sprang so gleich auf Platz fünf. Ein wenig vom Sieger Komsa ist auch in Itas: Vorstandschef Rolf Mittag war einmal Geschäftsführer und sein Vorstandskollege Mirko Eisele leitete einst den Systemvertrieb bei Komsa.

Plus durch Reparaturdienstleistungen

Die Übernahme durch Westcoast, die im kommenden Jahr dann vollständig abgeschlossen sein soll, hat Komsa offensichtlich in der Wahrnehmung der Partner nicht geschadet. Im Gegenteil: Als besonders herausragend bewerteten Partner vor allem die Warenverfügbarkeit und Logistik mit Lieferfähigkeit, Retouren und RMA-Abwicklung. "Hier kommt Komsa auch zugute, dass für viele Hersteller Reparaturdienstleistungen vor Ort durchgeführt werden, beispielsweise für Samsung-Smartphones", analysiert Amanuel Dag, Country Director DACH bei Context.

Zudem lobten die Befragten die einfache Geschäftsabwicklung mit dem TK-Grossisten aus Hartmanndorf bei Chemnitz.

Die Kategorie "TK-Distribution" umfasst Spezialdistributoren mit einem klaren Fokus auf TK und UCC.

Channel Excellence Award 1. Komsa (1) Preferred Distributor 2. Allnet (4) 3. Herweck (2) 4. Michael Telecom (3) 5. Itas (-) 6. Eno Telecom (5) 7. Brodos (6)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3617554. Die schönsten Fotos der Gala im GOP Varieté-Theater in München sowie ein Video mit den Highlights haben wir unter www.channelpartner.de/a/party-hoechstleistungen-der-channel-stars,3617626bereitgestellt. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3616088.