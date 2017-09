Insgesamt haben bei der Komsa Kommunikation Sachsen AG seit 1995 bereits 286 junge Männer und Frauen einen Beruf erlernt oder ein Studium absolviert. Insgesamt arbeiten für die Unternehmensgruppe zurzeit rund 1.800 Mitarbeiter aus 17 Nationen mit einem Altersdurchschnitt von etwa 37 Jahren.

Zur Einstimmung auf den neuen Lebensabschnitt war für die Neuen traditionell der "Azubi-Willkommenstag" organisiert worden. Sie beginnen eine duale Berufsausbildung oder nehmen ein Studium an der Berufsakademie auf. Damit rüsten sich aktuell 55 junge Frauen und Männer bei der Komsa-Gruppe für ihr Arbeitsleben.

Seit mehr als 20 Jahren bildet Komsa erfolgreich eigenen Nachwuchs aus. Viele der heutigen Führungskräfte sind ehemalige Azubis oder Studenten. Zur Auswahl stehen 14 verschiedene technische oder kaufmännische Berufe vom Fachinformatiker über den Mediengestalter bis hin zum Bachelor für Informationstechnik.

Frühzeitig an verantwortungsvolle Aufgaben heranführen, an ersten Projekten mitwirken, mit einem Auslandsaufenthalt internationale Erfahrungen sammeln sowie ein Prämiensystem speziell für Azubis, gehören bei Komsa zu den Fördermaßnahmen für gute Leistungen. Für Auswärtige finden sich am Hauptsitz in Hartmannsdorf sogar firmeneigene Übernachtungsmöglichkeiten.

"Bei Komsa lernen die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, worauf es neben dem Fachwissen noch ankommt: Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Entschlussfreude und absolute Kundenorientierung", erklärt Personalvorstand Katrin Haubold. (rw)

