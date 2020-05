Vor genau einem Jahr, im Mai 2019, erhielt die Acondistec GmbH zum sechsten Mal hintereinander den Award des besten Distributors in Deutschland von Huawei überreicht. In Zukunft könnte diese Auszeichnung an Komsa gehen, letztes Jahr Huaweis Distributor Growth 2018.

Denn die Frau hinter dem erfolgreichen Huawei-Business bei Acondistec, Tanja Link, wechselte am 1. April 2020 zu Komsa und startete dort als Team Managerin mit dem Verantwortungsbereich für das Enterprise-Geschäft (Server, Storage, Netzwerke, Rechenzentrums- und Cloud-Infrastruktur, keine Smartphones) des chinesischen Anbieters. "Wir wollen der neue Nummer-1-Distributor von Huawei in Deutschland werden", sagte Tanja Link im Gespräch mit ChannelPartner. Im Komsa-Verbund sieht die Managerin gute Chancen, dieses Ziel bald zu erreichen.



Huawei- und Acondistec-Partner konnten Eindrücke aus erster Hand vom traditionellen ...

... und modernen China sammeln. Hier ein Blick vom KK100-Wolkenkratzer über die Boom Town Shenzhen.

Huawei-Sales-Director Jörg Karpinski zeigt ICT-Chef Claus Trockels die Bar im obersten Stockwerk des KK100.

In 400 Metern Höhe werden hier die Drinks gemixt.

Heiko Sauer (Arktis Telekommunikation und Datentechnik), Eckard Kabel, Thomas Sprandel (beide MCS) und Markus Rosenberger(Acondistec) haben sich bei der Auswahl ihrer Hemden angeblich nicht abgesprochen.

Helmut Hindriks (ICT), Marc Röhner (E.C.S.) und Christian Fischer (MCS) haben glücklicherweise keine Höhenangst und können so ganz entspannt den Abend im 100. Stockwerk genießen.

Gut behütet auf Bootstour: Reiseleiterin Linda und Acondistec-Vertriebschefin Tanja Link, begleitet von Huawei-Channel-Manager Genliang Xu.

Bereit sechs Jahre in Folge konnte Acondistec den Huawei Best Distribution Award gewinnen.

Vor beeindruckender Kulisse: Christian Fischer, Thomas Sprandel und Eckardt Kabel (alle MCS) mit Marc Röhner (E.C.S.) Heiko Sauer (Arktis) sowie Tanja Link (Acondistec).

Ein Besuch der Huawei Production Halls in Dongguan stand ebenfalls auf dem Programm.

Der Huawei-Campus in Shenzhen überrascht Markus Rosenberger (Acondistec), Thomas Sprandel und Christian Fischer (beide MCS) mit Nachbauten von Gebäuden berühmter Universitätsstädte wie Heidelberg.

Die Reisegruppe mitten im Getümmel in Xi'an.

5G ist eines der bestimmenden Themen bei Huawei: Eckard Kabel (MCS) und Tanja Link (Acondistec) konnten sich live von der Leistungsfähigkeit überzeugen.

Am Ende gibt es für die Delegation nur ein Fazit: Der weite Trip ins Reich der Mitte hat sich voll und ganz gelohnt.

Die Fähigkeiten und Kontakte dazu bringt die Managerin auf jeden Fall mit, leitete sie doch achteinhalb Jahre lang den Huawei-Vertrieb bei Acondistec und baute das Unternehmen aus St. Leon-Roth im Rhein-Neckar-Kreis zum erfolgreichsten Distributor des asiatischen Herstellers in Deutschland auf. Nicht zuletzt deshalb wurde sie von Komsa abgeworben.

Ihre Vertriebskarriere startete Link 1988 in der Textilbranche, bevor sie elf Jahre später in die IT-Industrie wechselte. Ab 1999 steuerte die Betriebswirtin den Einkauf bei dem Systemhaus Telemation (heute Dimension Data im NTT-Verbund) mit. Zweieinhalb Jahre später wechselte sie als Manager Operations zu dem IT-Hardware-Distributor CyberTronics EU.

Anschließend, von Juli 2007 bis zur Liquidation des Unternehmens im September 2011, führte Tanja Link die Geschäfte des Netzwerkdistributors 4 Star Trading GmbH an. Ihr neuer Arbeitgeber, die Komsa Systems GmbH mit Sitz im mittelsächsischen Mühlau, hat 2020 bereits weitreichende Personalentscheidungen getroffen (ChannelPartner berichtete). Der langjährige CEO des TK-Distributors, Uwe Bauer, hat im April 2020 das Unternehmen verlassen. Komsas Huawei-Division residiert in Kamen bei Dortmund, unweit der Deutschland-Zetrale des chinesischen Konzerns in Düsseldorf.