Die Komsa AG erweitert ihr Mobile eXperience (MX)-Portfolio von Samsung um TFT-Displays des koreanischen Herstellers. Damit wollen die Hartmannsdorfer ihrer Klientel unter anderem die Möglichkeiten gesamtheitlicher Office-Lösungen für den mobilen Arbeitsplatz mit Device-as-a-Service aufzeigen. Durch die erweiterte Partnerschaft mit Samsung verstärkt der Spezialdistributor seine Position als Fachhandelspartner.

Lösungen für moderne Arbeitsplätze und mehr

Doch nicht nur am Arbeitsplatz im Büro, auch für zuhause empfiehlt Komsa die neuen Samsung Displays als perfekte Lösung für unterschiedlichste Bedürfnisse. Interessierte Partner können sich am Firmenstandort die Samsung Videowand "The Wall" im Einsatz anschauen, die im dortigen "Innovation Hub und Schulungszentrum" als All-In-One-Lösung installiert wurde. "The Wall"-Displays sind für den professionellen Einsatz sowie großformatige Präsentationen konzipiert und ideal für Events und Veranstaltungen jeder Art.

"Wir sind stolz darauf, Komsa als Vertriebspartner für unser Samsung Display Sortiment gewonnen zu haben", Christoph Kuner, Head of Distribution, Samsung. "Diese Erweiterung unterstreicht die Rolle von Komsa als einen der führenden Value Add Distributoren in der Tech-Branche und stärkt unsere gemeinsame Position im Markt."

"Besonders im Bereich Office-Lösungen setzen wir mit der Portfolio-Erweiterung neue Maßstäbe", so Anne Jeck, Executive Vice President Distribution bei Komsa. "Unser breites Angebot für den mobilen Arbeitsplatz bietet alles, was Unternehmen für eine moderne und effiziente Arbeitsumgebung benötigen - von einheitlichen Mobile-Workplace-Ausstattungen bis hin zu zukunftsweisenden Device-as-a-Service-Lösungen. Mit diesen innovativen Ansätzen schaffen wir für unsere Partner die optimale Grundlage, um gemeinsam das Geschäftspotential weiter auszubauen. Zusätzlich stärkt dieses Portfolio unseren Zugang zu dem Endkundenbereich "Gaming" bei unseren Handelspartnern."

Lesen Sie auch: Ein Verkauf von Komsa ist nicht geplant