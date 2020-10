Der US-amerikanische UCC-Anbieter LogMeIn will in Deutschland durch seine Komplettlösung für Geschäftskunden punkten und seine Präsenz im ITK-Channel durch eine Vereinbarung mit Komsa ausbauen. Im Rahmen des Cloud-Programms unterstützt Komsa seine Systemhaus- und Fachhandelspartner durch vertrieblichen Support und hilft ihnen mit Pre-Sales-Leistungen bei der Projektumsetzung.

LogMeIn hält dabei den Vertrag und hilft den Partnern bei der Umsetzung des jeweiligen Kundenprojektes. Die Systemhäuser und Fachhändler erhalten dafür eine festgelegte Provision. Komsa wiederum unterstützt mit speziellen Webcasts, Roadshows und Sales-Schulungen den Vertriebspartner.

„Die Partnerschaft mit Komsa markiert einen wichtigen Meilenstein für LogMeIn, speziell hinsichtlich der Markteinführung von GoToConnect in der Region DACH“, erklärt Keith Bartlett, Director Channel Sales bei LogMeIn. „Die Erfahrung mit traditionellen PBX-Anbietern in diesem Markt macht Komsa zu einem perfekten Partner für unseren Cloud-Unified-Communications-Service, der zwei weltweit führende Lösungen in diesem Bereich vereint, einschließlich der in Deutschland entwickelten GoToMeeting-Anwendung.“

„Wir freuen uns sehr, LogMeIn in unser Cloud-Portfolio aufnehmen zu können“, erklärt Steffen Ebner, Vertriebsvorstand bei Komsa. „Mit Lösungen wie GoToConnect, GoToRoom, GoToMeeting und GoToTraining, können unsere Systemhaus- und Fachhandelspartner ihre Kunden unterstützen, sich mit den richtigen Produkten und Dienstleitungen schnell und flexibel auf die sich rasant veränderte Arbeitswelt einzustellen.“