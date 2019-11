Handelspartner finden im Netzwerksortiment der Komsa Kommunikation Sachsen AG nun auch die Connectivity-Produkte der kalifornischen AddOn Networks. Im Sortiment finden sich optische Transceiver, DACs, AOCs oder Medienkonverter. Die Reseller profitieren von verlängerten Garantiezeiten und deutschsprachigem Support durch Komsas Technical Assistance Center.

Die Distributionsvereinbarung umfasst das gesamte AddOn-Sortiment inklusive verlängerter Garantiezeiten sowie Service und Kundensupport über das 30 Mann starke Technical Assistance Center des Distributors. Außerdem ermöglicht Komsa bei defekten Geräten einen schnellen Vorabtausch und bietet auf Nachfrage Schulungen zu den Produkten an.

„Mit Komsa haben wir uns für einen Partner entschieden, der eng mit den Resellern verbunden ist und einschätzen kann, welche Produkte und Services Handelspartner benötigen“, erklärt Sam Walker, VP Sales für EMEA bei AddOn Networks. „Gemeinsam wollen wir ab sofort unser Angebot für Systemhäuser und Business-Fachhändler in der DACH-Region auf breitere Füße stellen.“

„Die Produkte bieten unseren Fachhandels- und Systemhauspartnern einen großen Vorteil in der Vermarktung an Businesskunden: Sie sind mit mehr als 90 Herstellern, darunter Cisco, HP, Juniper, Alcatel und Brocade, zu 100 Prozent kompatibel“, so Steffen Ebner, B2B-Vorstand der Komsa-Gruppe. „Damit ist AddOn sehr nah an der Realität aktueller IT-Strukturen in Unternehmen, in denen durch schrittweise Erneuerungen oftmals Produkte unterschiedlicher Hersteller verbaut sind.“