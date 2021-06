Für den Konferenzraumausstatter ist der deutschsprachiger Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz; DACH) eine der weltweit wichtigsten Vertriebsregionen. Dabei kommt der Distribution eine Schlüsselrolle zu. Die derzeit erfolgreichsten Konftel-Distributoren sind hier zu Lande Herweck und Komsa. Die Sachsen konnten zum wiederholten Mal die Auszeichnung als umsatzstärkster Partner von Konftel entgegennehmen. Den Preis für das stärkste Wachstum in der DACH-Region m Jahr 2020 ging an die Herweck AG.

Für Komsa-Vertriebsvorstand Steffen Ebner hat der Trend zum mobilen Arbeiten erst durch Corona richtig an Fahrt aufgenommen: "Damit Systemhaus- und Fachhandelspartner diesen Trend gut bedienen können, braucht es leistungsstarke Audio- und Videolösungen wie die von Konftel. Uns verbindet eine langjährige, intensive Partnerschaft, die unsere Reseller sehr schätzen."

