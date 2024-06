Die 21 neuen Bizhub i-Systeme von Konica Minolta stehen für erhöhte Sicherheit, verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Cloud-fähige Funktionen. Mit der Erweiterung seiner bizhub i-Serie bietet der Hersteller eine zentrale Schnittstelle für hybride Arbeitswelten, um Datenflüsse zu optimieren und Services auf Knopfdruck bereit zu stellen. Auch die Benutzung des Touch-Displays wurde intuitiver gestaltet.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Cloud-Bereitschaft

Bei den neuen Modellen der i-Serie können die Icons auf dem Touchscreen wie bei Smartphones per Drag & Drop in Ordnern nach Themen oder Nutzungshäufigkeit gruppiert werden, was für einen schnellen Zugriff sorgt. Per Download über den MarketPlace können weitere nützliche Funktionen zur Optimierung installiert werden - häufig genutzte Apps sind bereits vorinstalliert. Bis zu vier optionale Papierfächer erleichtern Handhabung und Verarbeitung der Druckjobs. Bei den A3-Systemen wurde die automatische Medienerkennung mit Ultraschall- und optischen Sensoren optimiert.

Die neuen Modelle sind "Cloud Ready" und versprechen über die Workplace Pure-Plattform eine nahtlose Integration nützlicher Cloud-Anwendungen. Sie vereinfachen den Anmeldeprozess für Microsoft Azure (Microsoft Entra ID) oder Google Workspace und bieten die Möglichkeit, sich über Single Sign-On (SSO) mit ihren Dateien und Ordnern zu verbinden. Neben einem reduzierten Energieverbrauch sowohl im Betrieb als auch im Standby-Modus, passt ein Eco-Timer den Stromverbrauch an das Nutzungsverhalten an. Auch dadurch erfüllen sie die Bedingungen für die Umweltzeichen wie Energy Star und Blauer Engel.

Mehr Sicherheit vor Attacken

Die neue Funktion Authentication Attack Detection der bizhub i-Serie ermöglicht Brute-Force-Angriffe zu blockieren. Beim Versuch Passwörter und andere Zugangsdaten zu knacken oder Systeme von zu infiltrieren, wird der IT-Administrator sofort informiert und kann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Eine aktualisierbare System-Firmware über Remote-Schnittstelle stellt ein stets aktuelles und sicheres Betriebssystem der MFPs sicher. Zudem können per Fernwartung eventuelle Fehler schnell behoben werden, so dass eine maximale Verfügbarkeit ohne Serviceeinsätze vor Ort gewährleistet ist, teilt Konica Minolta weiter mit.

Mit dem optionalen BitDefender-Schutz, werden zusätzliche Sicherheitsebenen für verschiedene Zielgruppen hinzugefügt. Die BitDefender-Lösung verhindert die Ausbreitung von Malware auf andere vernetzte Geräte und sorgt dafür, dass die Multifunktions-Systeme nicht zum Verlust von Unternehmensdaten missbraucht werden. Bei Gefahr erhält der Verantwortliche sofort ausführliche Informationen über Art und Ursprung der Bedrohung. Endbenutzer sehen den Status des Virenschutzes über den Startbildschirm des MFPs.

Optimale Unterstützung für Beschäftigte

"Wir überdenken weiterhin die Art und Weise, wie Multifunktionssysteme Mitarbeitende optimal in ihrer Tätigkeit unterstützen können", erklärt Bernd Ehm, Portfolio Manager Deutschland & Österreich bei Konica Minolta. "Zusammen mit Workplace Pure, unserer innovativen Plattform für Cloud Services, bieten die neu angekündigten Systeme alle Funktionen, um Geschäftsprozesse und organisatorische Aufgaben bestmöglich zu optimieren und die Drucklösung als echtes Service in hybriden Arbeitsumgebungen zur Verfügung zu stellen. Dank verbesserter Sicherheitsfunktionen können sich die Anwenderinnen und Anwender jederzeit auf die Sicherheit ihrer Daten verlassen."

Die sieben neuen Systeme im Segment A3 Farbe sind bizhub C251i, C301i, C361i, C451i, C551i, C651i und C751i. Die sechs A3 Mono-MFPs heißen bizhub 301i, 361i, 451i, 551i, 651i und bizhub 751i. Neu im Bereich A4 Farbe sind bizhub C3301i, C3321i, C3351i, C4001i und C4051i sowie im Monodruck der bizhub 4051i, 4701i und 4751i.

Details zu den einzelnen bizhub-Modellen gibt es hier - und weitere Informationen sowie ein Kontaktformular hält Konica Minolta unter diesem Link bereit. Preise und Verfügbarkeiten teilt Konica Minolta für seine neuen Systeme auf Anfrage über seine Fachhändler mit.