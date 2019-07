Die Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH mit Sitz in Langenhagen vollzieht den nächsten Schritt ihrer IT-Strategie und gliedert die Konica Minolta IT Solutions GmbH als Business Unit bei sich ein. Die Verschmelzung ist wirtschaftlich rückwirkend zum 01. April 2019 wirksam.

Das ehemalige Tochterunternehmen wird seit 01. Juli 2019 als Business Unit ITS innerhalb der deutschen Organisation geführt. Die Abteilung wird von Bernd Goger geleitet, der zuvor auch Geschäftsführer der Konica Minolta IT Solutions war.

Zusammenlegung im Sinne der Kunden

Als gemeinsames Unternehmen sollen die Teams zukünftig weiter zusammenwachsen und intensiver mit den Kunden agieren. Diese profitieren zudem von der langjährigen Erfahrung und Schlagkraft sowie von einem dichten Servicenetz, das inhaltliche und räumliche Nähe sicherstellen soll, heißt es weiter aus Langenhagen.

„Aktuell vertrauen bereits deutschlandweit rund 30.000 Unternehmen auf Konica Minolta“, erklärt Johannes Bischof, CEO der Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH. „In ihrem Sinne treiben wir unsere Ausrichtung als IT Services Provider weiter voran. Die Verschmelzung unseres Tochterunternehmens auf Konica Minolta Business Solutions Deutschland bildet dabei einen wichtigen Baustein.“

Erfolgreiche IT-Strategie

„Den Erfolg unserer IT-Strategie belegen unsere Geschäftszahlen“, so Bischof weiter. „So konnten wir im Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtumsatz von rund 489 Millionen Euro in Deutschland erzielen. Ein Plus von mehr als 5 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, das maßgeblich auf gestiegene IT-Umsätze zurückzuführen ist.“

Konica Minolta bietet Lösungen von Dokumentenmanagement, Business Software, Hardware, multifunktionalen Druck- und Produktionssystemen über Digital Manufacturing, Videosicherheit, Healthcare, Beratung, IT und Security Services bis hin zur Unterstützung in Finanzierungsfragen an.

