In welchen Bereichen sieht McAfee generell Raum für ergänzende Lösungen bei der Nutzung von Microsoft Office 365 in Unternehmen?

Plathen: Wir sehen besonders bei heterogenen Umgebungen, also dem Einsatz unterschiedlicher Cloud-Dienste, noch Bedarf an ergänzenden Lösungen. Für Office 365 gibt es ja etliche Integrationen in andere Cloud-Dienste, wie zum Beispiel die Integration in Salesforce. Bei diesen heterogenen Umgebungen ist es besonders wichtig, erweiterte Lösungen einzusetzen, die eine einheitliche Compliance- und Kontroll-Funktionen über mehrere Cloud-Anbieter hinweg liefern.

In welchen Bereichen hat McAfee dafür Produkte im Angebot?

Plathen: McAfees Device-to-Cloud-Ansatz ist ein ganzheitlich integrierter Ansatz der Cloud-Lösungen standardmäßig einbezieht und in dieser Form einzigartig. Unsere umfassende MVISION-Plattform bietet in diesem Bereich unterschiedliche Produkte, zum Beispiel MVISION Cloud, das seit Kurzem auch für Microsoft Teams verfügbar ist.

Außerdem bieten wir seit Ende März das neue Unified Cloud Edge (UCE) an. UCE schützt Unternehmensdaten auf Geräten, im Web und in der Cloud. Es ist die erste einheitliche Cloud-Sicherheitsplattform der Branche, die Secure Access Service Edge mit Richtlinien für Datensicherheit und Gefahrenabwehr bietet, die sich konsequent bis auf das jeweilige Endgerät erstrecken. Die Plattform vereint die Fähigkeiten des Cloud Access Security Brokers von McAfee, McAfee Web Gateway und der McAfee-Data-Loss-Prevention-Angebote, die alle konsistent vom McAfee MVISION ePolicy Orchestrator (ePO) verwaltet werden.

Damit entsteht eine einheitliche Umgebung zur Erstellung und Durchsetzung von Datensicherheits- und Bedrohungsschutzrichtlinien in der Cloud, im Web und auf dem Endgerät. Außerdem bietet McAfee auch eine globale MDR-Plattform (Managed Detection and Response), wobei DXC Technology dabei einer unserer Partner ist.

Richten sich diese Angebote an eine bestimmte Firmengröße?

Plathen: Unsere Cloud-Angebote richten sich an keine bestimmte Firmengröße, jedes Unternehmen kann sie einsetzen. Grundsätzlich sind Managed Services auch für alle Unternehmensgrößen, die die Cloud verwenden, sinnvoll.

Inwiefern unterstützen McAfee und seine Produkte Managed Service Providern dabei, Office-365-Pakete für Kunden zu schnüren, die mehr umfassen, als das was Microsoft bietet?

Plathen: Unsere Produkte ermöglichen eine einfachere Administration für Managed Service Provider. Durch die offene Architektur gelingt auch die Integration zu Drittanbietern, was wiederum zu mehr Flexibilität und einem geringeren Zeitaufwand beiträgt. Wir haben außerdem ein dediziertes Channel-Team, welches unsere Partner bei der Service-Erstellung unterstützt und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen umsetzt beziehungsweise ausbaut.

Was ist derzeit der erfolgversprechendste Ansatzpunkt, mit dem Partner Neukunden für Lösungen im Umfeld von Office 365 gewinnen können?

Plathen: Definitiv ein Cloud-to-Device-Ansatz. Die meisten Kunden arbeiten in heterogenen Umgebungen und dabei spielt Container-Sicherheit eine zentrale Rolle. Es kommt auf konsistente Sicherheit für den gesamten Cloud-Stack eines Unternehmens an, der nativ in DevOps-Prozesse und -Toolsets integriert werden kann.

Welche wichtige Entwicklung erwartet McAfee im Segment "ergänzende Lösungen für Office 365" in den kommenden Monaten?

Plathen: Die Cloud-Adoption wird weiterhin rasant voranschreiten - gerade im Hinblick auf die aktuelle Situation und die damit einhergehende digitale Transformation unserer Arbeitswelt. Dabei kommt es viel auf Beratungsarbeit an, denn die meisten Unternehmen mussten ihre Mitarbeiter plötzlich ins Home Office schicken und waren darauf noch gar nicht richtig vorbereitet. Sie stehen vor der Herausforderung, ihre Sicherheitskonzepte der schnellen Cloud-Nutzung anzupassen und können oftmals nicht Schritt halten. Hier müssen wir also dringend ansetzen und helfen, etwaige Ängste abzubauen.

