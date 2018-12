Der Smartphone-Wechsel mit sämtlichen Daten ist zum Glück kein Problem mehr - selbst systemübergreifende Umzüge von iOS zu Android sind ein Kinderspiel - okay, zumindest fast. Der Datenumzug ist ohne größeren Datenverlust möglich.

Daten von iPhone auf Android übertragen mit Smart Switch

Hersteller wie Samsung und Sony bieten eigene Programme an, um Daten von einem iPhone auf Android-Geräte zu übertragen. Die Software-Oberflächen sind größtenteils selbsterklärend - Sie verbinden immer Ihr Smartphone mit dem PC, wählen als wiederherzustellenden Inhalt das iOS-Backup aus und importieren dieses. Nachfolgend erklären wir Ihnen, wie der Umzug mit der Samsung-Software Smart Switch funktioniert - auch ganz ohne PC.

Mit der Software Smart Switch können Sie die Inhalte Ihres alten Handys auf ein neues Galaxy-Modell übertragen - zum Beispiel auf das Galaxy S9 (Test) oder das Galaxy Note 9 (Test). Es gibt in diesem Fall drei Möglichkeiten, iOS-Inhalte auf das Galaxy-Smartphone umzuziehen: Via iCloud-Import, direkte USB-Verbindung zum Smartphone oder über den PC.

iCloud-Import: In den iOS-Einstellungen auf Ihrem iPhone unter "iCloud" legen Sie fest, welche Daten in der iCloud gesichert werden sollen. Um diese auf Ihr neues Galaxy-Gerät zu übertragen, laden Sie die App Smart Switch Mobile auf Ihr Samsung-Handy herunter. Bei den meisten aktuellen Smartphones wie dem Galaxy S9 ist die Anwendung bereits vorinstalliert und im System integriert. Wenn sich die Anwendung nicht im App-Menü befindet, versteckt sich Smart Switch in den Einstellungen unter "Cloud und Konten". Starten Sie die App auf Ihrem Galaxy-Handy und wählen Sie "Drahtlos - Empfangen - iPhone/iPad" aus. Anschließend melden Sie sich in iCloud mit Ihren Zugangsdaten an. Wählen Sie die zu übertragenen Inhalte aus und tippen Sie auf "Importieren". Zur Auswahl stehen unter anderem Kontakte, Kalender, Fotos und Videos.

Via USB: Die Datenübertragung von iPhone zu Samsung via USB funktioniert genau wie beim iCloud-Import. Nur wird in diesem Fall Fall das iPhone mit einem USB-Kabel an das Samsung-Gerät über einen OTG-Adapter angeschlossen wird. Ein solcher liegt dem Galaxy S9 bei. Falls Sie kein S9 oder keinen solchen Adapter besitzen, finden Sie einen originalen Samsung-OTG-Adapter für unter 5 Euro bei Amazon.

Sobald das iPhone über USB an das Galaxy-Handy angeschlossen ist, öffnet sich automatisch Smart Switch. Tippen Sie auf Ihrem iPhone bei der Meldung "Diesem Computer vertrauen?" auf "Vertrauen" und auf Ihrem Galaxy-Device auf "Weiter". Anschließend scannt die Software den Inhalt des iPhones und überträgt dann die von Ihnen ausgesuchten Inhalte. Achtung: Das iPhone darf nicht via iTunes verschlüsselt sein, sonst klappt der Transfer nicht.

Über den PC: Stellen Sie sicher, dass sich eine lokal gespeicherte System-Sicherung Ihres iPhones auf dem Computer befindet, die Sie mit iTunes angelegt haben. Achten Sie darauf, dass das Backup durch kein Passwort geschützt ist. Nun laden Sie sich das Desktop-Programm Smart Switch auf Ihren Windows- oder Mac-Computer herunter und starten es - die Download-Links befinden sich ganz unten auf der Webseite. Verbinden Sie Ihr Galaxy-Smartphone mit dem PC und klicken in Smart Switch auf die Schaltfläche "Wiederherstellen", danach auf "Sicherungsdaten auswählen". Stellen Sie "Von iTunes sichern" ein, wählen das entsprechende iOS-Backup aus und bestimmen dann die zu übertragenen Inhalte aus - Kontakte, Lesezeichen, Bilder, Videos und eine App-Liste. Das Programm zeigt Ihnen eine zu den iOS-Apps passende Liste mit Android-Apps, die Sie auf Ihrem Galaxy-Gerät installieren können.

Kontakte vom iPhone mit Google synchronisieren

Falls Sie kein Google-Konto besitzen, sollten Sie spätestens jetzt eins anlegen. Ein solches benötigen Sie auf Ihrem Android-Handy sowieso, um es vollumfänglich bedienen zu können. Tippen Sie in den iOS-Einstellungen Ihres iPhones auf "Accounts & Passwörter - Account hinzufügen" und melden sich dann mit Ihrem Google-Konto an, das Sie auch auf Ihrem Android-Handy nutzen. Wählen Sie aus, welche Daten synchronisiert werden sollen - allen voran die Kontakte - und stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktive Internetverbindung verfügen. So übertragen Sie alle Kontakte sicher auf das neue Android-Gerät. Die Kontakte sind auf den Google-Servern gesichert, weshalb sie auf allen Android-Geräten sowie am PC nutzbar sind. Kontakte verlieren war gestern!

Fotos vom iPhone auf Android direkt übertragen

Um die vielen mit Ihrem iPhone geknipsten Fotos auf ein Android-Gerät zu bringen, schließen Sie das iPhone an den Computer an. Nun können Sie am PC auf den Speicher des iPhones zugreifen und den Bilder-Ordner "DCIM" entweder direkt auf ein via USB angeschlossenes Android-Gerät übertragen oder die Fotos zunächst auf dem PC zwischenspeichern.

Auf Android umsteigen mit Drittanbieter-Software

Ein Umzug klappt auch mit dem Programm MobileTrans von Wondershare, mit dem Sie Kontakte, SMS-Nachrichten und Multimedia-Dateien auf das neue Telefon schieben. Allerdings bietet die kostenlose Testversion nur eingeschränkte Versionen. Um das vollständige Programm zu nutzen, müssen Sie zahlen. Die Vollversion kostet für ein Jahr für 1 bis 5 Geräte und einen PC 35 Euro. Die lebenslange Lizenz für genauso viele Geräte kostet 39,99 Euro. Und das lebenslange Familienpaket mit 6 - 10 Geräten und einem PC kostet 67,99 Euro.



Voraussetzung: Sie müssen auf Ihrem Computer die Apple-Verwaltungssoftware iTunes installiert haben, damit Sie Dateien von oder auf ein iOS-Gerät senden können. Darüber hinaus aktivieren Sie bei Ihrem Androiden „USB-Debugging“ unter „Einstellungen -> Entwickler-Optionen -> Debugging –> USB-Debugging“.

Danach wählen Sie die zu kopierenden Daten aus. In diesem Fall können Sie alle Inhalte bis auf Apps und Anruflisten übertragen. Klicken Sie auf „Kopieren“, sendet das Programm den Datenbestand des iOS-Telefons auf den Androiden. (PC-Welt)