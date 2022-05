Für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens ist eine effiziente Geschäftskommunikation entscheidend. Zwischen Mitarbeitenden, Teams, Geschäftspartnern und Kunden muss ein ständiger kommunikativer Austausch stattfinden. Dabei halten sich die Personen, die miteinander in Kontakt treten, immer seltener am selben Ort auf. Viele Unternehmen verlagern ihre Kommunikation und Zusammenarbeit daher in den digitalen Raum. Hybrides standortübergreifendes Arbeiten ergänzt oder ersetzt stationäre Arbeitsplatzmodelle. Der Digital Workplace und Unified Communication helfen, physische Distanzen bei der Kommunikation zu überwinden. Allerdings steht dabei häufig die Technik und nicht die persönliche Nähe im Vordergrund. Für ein Unternehmen ist ein ständiger Austausch mit Kontaktpersonen aber eine Notwendigkeit. Dazu müssen Kommunikationswege zentral organisiert werden.

Unified Communications wird erwachsen

Gerade KMUs haben häufig Unified-Communications-Produkte im Einsatz, die untereinander nicht zusammenarbeiten. Sie bedienen mitunter nur wenige Kanäle und verursachen einen hohen Verwaltungsaufwand. Damit ist man weit entfernt von einer einheitlichen Plattform für alle Interaktionspunkte. Dabei wird die Konvergenz von Kontaktlösungen strategisch immer wichtiger. Sie führt Technologieinseln zusammen und macht die Kommunikationskanäle unsichtbar, damit Einzelne und Teams natürlich und zielgerichtet interagieren können.

Eine kontaktgetriebene Kommunikation wirkt als Business-Booster. "Sie bringt Menschen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort näher zusammen, damit sie sich auf ihre Gespräche - ob verbal oder nonverbal - konzentrieren können, ohne dass die Technologie in die Quere kommt" erklärt Dr. Ralf Ebbinghaus, Geschäftsführer von Enreach. Sein Unternehmen setzt auf Converged Contact Solutions: Alle Kontaktformen in einer ganzheitlichen Lösung vereint. Einzelpersonen und Teams können sich auf sinnvolle Unterhaltungen mit Kollegen und Kunden konzentrieren.

Zu Converged Contact gehören Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz, Contact-Center-Funktionen, Produktivitäts-Tools, CRM- und ERP-Integration sowie Marketing-Automatisierung. Gleichzeitig bereichert Converged Contact die Zusammenarbeit in hybriden Teams. Teamwork fühlt sich genauso gut und sogar besser an, als wenn sich alle im selben Raum befinden.

Kontakte sind das neue Kommunizieren

"Unser Anspruch ist es, mit unseren Technologien jeden Kontakt von Mitarbeitenden untereinander, mit Partnern, Lieferanten und Kunden zu transformieren", beschreibt Ebbinghaus die Strategie. "Auf dieser Basis wollen wir in unserer Branche, in der die Personalisierung von Kommunikation entscheidend ist, eine Vorreiterrolle einnehmen".

Dass Converged Contact nicht ein bloßes Konzept, sondern bereits verfügbar ist, demonstrierte Enreach ITK-Fachhändlern und Systemhäusern Anfang März auf der Partnerkonferenz 2022 in Düsseldorf.

Ein Beispiel dafür, wie Anwender mit Enreach das Beste aus verschiedenen Technologiewelten nutzen können, ist der schnelle Wechsel zwischen Kontaktkanälen: Sie mailen oder chatten mit einem Kunden und erkennen, dass ein Sprachanruf seine Fragen besser beantworten könnte. Also schalten Sie auf Sprache um und haben automatisch alle Details seiner Bestellung auf dem Bildschirm. Die gesamte Konversation wird in einem zentralen Workflow erfasst, damit auch Teamkollegen im Hinblick auf weitere Anfragen oder Maßnahmen auf dem Laufenden sind.

Teamwork im Fluss halten

Converged Contact verwaltet Identitäten über Standorte, Geräte, Netzwerke und Anwendungen hinweg. So kann der Nutzer seine Erreichbarkeit selbst bestimmen. Während eines Kunden-Calls, Videochats oder einer Teambesprechung weiß das System, dass er nicht erreichbar ist. Anrufe auf dem Mobil- oder Bürotelefon landen dann in der persönlichen Voicebox. Ausnahme: Erkennt das System einen Kundenanruf, wird das Gespräch an einen Kollegen weitergeleitet. So ist für Kunden immer ein Ansprechpartner verfügbar.

Ein weiteres Beispiel für mehr Kommunikation und Zusammenarbeit ist die Integration von Enreach und Microsoft Teams. Sie umfasst Telefoniefunktionen (auch ins öffentliche Telefonnetz), individuelle Weiterleitungsregeln und das Synchronisieren des Präsenzstatus.

Resellern und Channel-Partnern bietet die Converged-Contact-Offensive von Enreach zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten mit langfristigen Provisionserträgen. Viele Unternehmen wissen Ebbinghaus zufolge nicht, dass sie eine Contact-Center-Lösung benötigen, oder wie sehr Chat- und Voicebots ihre Serviceorientierung verbessern können. Converged Contact passt sich dem Kontext des Kunden an. Enreach versetzt Wiederverkäufer in die Lage, vorhandene Kontaktströme bedarfsgerecht einzubinden. Genauso ist eine Weitergabe von Kontaktinformationen an Drittanwendungen möglich.

Machen Sie Converged Contact Solutions zum Wettbewerbsvorteil!

Jetzt Partner von Enreach werden!