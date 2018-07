Zum zehnjährigen Jubiläum hatten sich vergangenes Jahr die Macher des Canalys Channels Forums (CCF) Venedig als Veranstaltungsort ausgesucht - ein durchaus passender Ort für eine der größten Channel-Konferenzen. Nun kehrt das CCF wieder nach Barcelona zurück.

Vom 9. Bis 11. Oktober 2018 werden sich wieder rund 1.000 Delegierte aus der EMEA-Region treffen. Neben den zahlreichen One-to-One-Meetings zwischen Herstellern, Distributoren und Systemhäusern stehen die Keynotes der großen Infrastrukturanbieter Dell EMC, HP und Lenovo im Fokus. Für HP wird wieder CEO Dion Weisler sprechen. Mit Spannung wird auch die Keynote von Canalys-Chef Steve Brazier erwartet, der traditionell mit kontroversen Thesen eine Standortbestimmung des europäischen Channels vornimmt.

Anmeldungen noch möglich

Zudem werden zur Konferenz die führenden Manager der großen Distributoren erwartet. Die Schwerpunktthemen der Konferenz sollen unter anderem neueste Erkenntnisse zu "Inelligence at the edge", Verbesserung kreativen Denkens auf Führungsebene, der Aufbau digitaler Marktkompetenz was 2020 einen erfolgreiches Systemhaus ausmacht sowie Multi- und Habrid-Cloud-Strukturen sein.

Die Konferenz ist auf rund 1.000 Teilnehmer beschränkt und ist erfahrungsgemäß schnell ausgebucht. Laut Canalys gibt es aber derzeit noch freie Plätze. Systemhausvertreter können auch auf Einladung der teilnehmenden Distributoren kommen. Dieses Jahr sind Acmeo, Also, Arrow ECS, Axiz, Expertis, Ingram Micro, Logicom, Prianto, CEC Datacom, Tarsus, Tech Data und Westcoast mit dabei. Interessenten können sich auch unter https://www.canalyschannelsforum.com/emea#contact melden.