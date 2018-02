Alsos Konzerngewinn stieg 2017 im Vergleich zu 2017 um 11,2 Prozent auf 92,5 Millionen Euro an. Sein EBITDA-Ergebnis konnte der Distributor um 7,7 Prozent auf 157,3 Millionen Euro erhöhen.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG, zeigt sich hoch erfreut: "Ein herausragendes Ergebnis. Wir haben unsere Ziele für 2017 übertroffen, treiben unsere Transformation erfolgreich voran und setzen unsere Strategie konsequent um."

Der Also-Konzern beschäftigt 4.058 Mitarbeiter in 15 Ländern Europas. Was den Umsatz in betrifft, ist der Schweizer Distributor in Deutschland die Nummer 3, nach Ingram Micro und Tech Data. Was die Beliebtheit im Fachhandel anbelangt, da liegt Also vor seinen Wettbewerbern, Quelle: Channel Excellence Survey 2018 von GfK und ChannelPartner.