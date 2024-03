In diesem Jahr fand die Kooperationsmesse KOOP von Euronics und Expert zum ersten Mal in einem neuen Zwei-Tages-Format statt - nach Ansicht der Kooperationspartner ein voller Erfolg. Das komprimierte Programm mit gemeinsamer Halle der Verbundgruppen sorgte durch ausgebuchte Hallen und eine gute Stimmung für eine durchweg positive Resonanz bei Ausstellern, Mitgliedern und Gesellschaftern.

165 Aussteller waren in der gemeinsamen Halle auf der KOOP 2024 an Messeständen vertreten und bewerteten das verkürzte KOOP-Format als effizient und gewinnbringend. Insgesamt knapp 3.000 Teilnehmer überzeugten sich in den drei Messehallen von den Angeboten und hatten umfassend Gelegenheiten zum Networking im persönlichen Austausch und für ihre Ordergeschäfte.

Für Besucherinnen und Besucher der beiden Kooperationen wurden zudem vom 20. bis 23. Februar 104 virtuelle Workshops zu vielfältigen Themen angeboten, in denen es Branchen-Insights und Fortbildungsmöglichkeiten aus erster Hand gab. Auch hier zeigt eine rege Teilnahme, dass die angebotenen Workshop-Themen den Zeitgeist der Branche getroffen haben: Über 3.200 angemeldete Teilnehmer verfolgten die virtuellen Workshops.

"Die KOOP 2024 hat erneut den Fortschritt und die Zusammenarbeit in der Elektronikbranche unter Beweis gestellt", erklärt dazu Mario Tobias, CEO der Messe Berlin. "Das kompakte Zwei-Tages-Format ermöglichte nicht nur einen intensiveren Austausch zwischen Händlern und Industrie, sondern unterstreicht auch die Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit der Ordermesse."

Zwei-Tages-Format wird 2025 wiederholt

Hochzufrieden mit der gemeinsamen Veranstaltung zeigten sich auch die Verantwortlichen der Verbundgruppen. "Wir haben ein einmaliges Messekonzept geschaffen. Und der Erfolg gibt uns Recht, die Resonanz und auch die Teilnehmerzahlen sind sehr gut", sagt Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG.

"Die Rückmeldungen aus der Industrie zum komprimierten Format geben uns Rückenwind für das neue Konzept: Unsere Industriepartner bewerteten die KOOP 2024 als äußert effizient gepaart mit einer lebhaften Stimmung und vielen anregenden Gesprächen. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Mitgliedern, die in diesem Jahr den Weg nach Berlin gefunden haben, sowie beim Organisationsteam und allen Beteiligten in unserer Zentrale in Ditzingen. Mein Fazit zur diesjährigen Veranstaltung: Informationsgewinn und Networking leicht gemacht, damit trifft die KOOP einen Nerv."

Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE, ergänzt: "Durch die Weiterentwicklung mit Augenmaß sowie die Berücksichtigung aktueller Branchengegebenheiten und -bedürfnisse hat unsere KOOP den Sprung zu einer zukunftsfähigen und fest etablierten Jahresauftaktveranstaltung gemacht. In enger Abstimmung mit unseren Industrie- und Dienstleistungspartnern haben wir gemeinsam ein Messeformat geschaffen, dass neue Standards in der Branche setzt. Schon während der Veranstaltung hat mich von unseren Partnern durchweg positives Feedback erreicht und auch die Stimmung unter unseren Gesellschaftern war äußerst gut. Für die Zukunft ist zudem die Ausweitung unseres KOOP-Formats auf weitere Kooperationen aus der Elektronikbranche denkbar - hierzu sind wir stets im Austausch und offen für Gespräche."

Auch im nächsten Jahr führen Euronics, Expert und die Messe Berlin das Format der Kooperationsmesse KOOP fort: 2025 trifft sich die Elektronikbranche zur KOOP in Berlin am 16. und 17. Februar.

