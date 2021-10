Nachdem die KOOP 2021 rein virtuell stattfand, werden Expert und Euronics ihre Kooperationsmesse KOOP 2022 nun als Präsenzmesse durchführen. Die aktuelle Situation lasse es zu, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen und in den direkten, persönlichen Austausch zu gehen, gaben Messe Berlin, Expert und Euronics nun bekannt. Die Entscheidung, das KOOP-Veranstaltungsformat auch im kommenden Jahr fortzuführen und so eine langfristige Synergiemesse für die Branche zu etablieren, wurde bereits nach der durchweg positiven Resonanz auf die erste virtuelle KOOP in diesem Jahr einstimmig verabschiedet. Im Hinblick auf die aktuelle Situation kommen die Kooperationspartner ihrer sozialen, gesellschaftlichen und unternehmerischen Verantwortung nach und stellen die Gesundheit ihrer Fachhhändler:innen, Mitarbeiter:innen und Partner:innen mit einem umfassenden Hygienekonzept in den Vordergrund - die Vorbereitungen hierzu laufen auf Hochtouren.

"Unsere durchaus positiven Erfahrungen der Expert-Hauptversammlung, die als hybrides Format durchgeführt wurde, haben uns gezeigt, dass ein umfassendes Hygienekonzept Präsenzveranstaltungen wieder möglich macht. Mit der positiven Resonanz unserer Gesellschafter:innen und Partner:innen sind wir mehr als zufrieden", sagt Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE. "Wir, also alle Kooperationspartner sind uns einig, dass die KOOP als virtuelles Format gut gestartet, eine Vor-Ort-Messe mit persönlichen Gesprächen aber durch nichts zu ersetzen ist. Wir freuen uns auf einen direkten Austausch im Februar 2022 in Berlin."

"Endlich wieder persönlicher Austausch"

Für Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der Euronics Deutschland eG, stehen die Mehrwerte des persönlichen Austauschs im Vordergung: "Die digitale Premiere der KOOP 2021 war ein voller Erfolg für alle Beteiligten. Daran wollen wir im kommenden Jahr anknüpfen und uns endlich wieder zu einem direkten und persönlichen Austausch treffen. Denn das ist es, was unsere KOOP sowie all unsere Veranstaltungen im Kern ausmacht. Zusammen mit unseren beiden Partnern freuen wir uns als Euronics Deutschland eG auf eine physisch stattfindende KOOP 2022."

Jens Heithecker, Executive Vice President Messe Berlin Group& IFA Executive Director ergänzt: "Wir freuen uns darauf, die Expert- und Euronics-Händler im Frühjahr 2022 auf dem Berliner Messegelände live begrüßen zu können. Damit konzentrieren wir uns als Messemacher wieder auf unsere Kernkompetenzen: Den persönlichen Austausch und den Aufbau starker Partnerschaften unter Berücksichtigung aller geltenden Hygienemaßnahmen nicht nur sicher, sondern auch höchst effizient, zu ermöglichen. Die KOOP als Themenforum und Netzwerkplattform ist das richtige Format, um Hersteller und kooperierten Fachhandel gemeinsam für die Zeit nach Corona aufzustellen."