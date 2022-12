Im September hat ElectronicPartner (EP) die Kooperation mit dem Unternehmen Musterhausküchen, kurz MHK, bekanntgegeben. Nun eröffnete im Einkaufszentrum Havelland in Dallgow in der Nähe von Berlin am 25. November der erste Medimax Standort eine Küchenwelt mit vollausgestatteten Küchen und dem passenden Service dazu. "Unser langjähriger Franchisepartner, Eduard Hoffer, stellt seinen Markt dadurch erfolgreich für die Zukunft auf und legt einen weiteren Baustein in Richtung serviceorientierter Fachhandel", freut sich Friedrich Sobol, der als Vorstand der Verbundgruppe ElectronicPartner die Marke Medimax verantwortet.

Eduard Hoffer war langjähriger Filialgeschäftsführer von Medimax Dallgow, bevor er den Standort im Zuge der Restrukturierung der Fachmarktkette 2020 übernahm. Darüber hinaus gehören dem engagierten Unternehmer drei weitere Märkte. Um seinen Kunden künftig noch mehr Service zu bieten, erweitert er sein Sortiment um den Geschäftsbereich "Küche". "Unsere Kunden erhalten nun alles aus einer Hand - von den Elektrogeräten bis zum Mobiliar und natürlich den Service bei der Küchenplanung und -montage", erklärt der Geschäftsführer. Die MHK Group ist mit ihrer mehr als 40-jährigen Expertise und einem klaren Fokus auf Qualität und Service dabei der ideale Partner für den Elektrofachmarkt. Bei der Frage des Küchenherstellers fiel die Wahl auf Xeno Küchen, die Eigenmarke der MHK Group, die sich durch hochwertige Materialien und einen modernen Look auszeichnet. "Außerdem haben wir dank der Kooperation nun auch Zugriff auf Exklusivgeräte aller Markenhersteller, die normalerweise nur Küchenstudios zur Verfügung stehen", ergänzt Eduard Hoffer.

EP will Ausbau von Medimax vorantreiben

Neben den Küchen präsentiert das Team von Eduard Hoffer auch Lösungen für den Bereich Haus und Wohnen. Dazu gehören ein Hauswirtschaftsraum, ein Homeoffice-Arbeitsplatz sowie ein Wohnzimmer. An speziell eingerichteten Beratungsplätzen findet die Küchenplanung im individuellen Einzelgespräch statt. "Meine Mitarbeiter wurden im Vorfeld bestens geschult und haben auch das richtige Know-how in Sachen Elektroinstallation und Montage, sodass sie Kunden umfassend beraten und die Küchen auch fachgemäß aufbauen können", erläutert Eduard Hoffer.

Zur Eröffnung letztes Wochenende, bei der unter anderem Profikoch Henrik Schmidtsdorf Vorführungen in den Küchen präsentierte und leckere Kreationen gezaubert hat, waren auch Gäste aus Politik, Presse und Handel vertreten. Hinzu kamen mehrere Vertreter aus der ElectronicPartner Zentrale Düsseldorf, die es sich nicht nehmen ließen, persönlich zu gratulieren. "Wir freuen uns, dass Herr Hoffer als erster Franchisepartner diesen Schritt gemeinsam mit uns geht. Durch die Kooperation mit der MHK treiben wir den Ausbau der erfolgreichen Positionierung aller Medimax Märkte partnerschaftlich voran", fasst Friedrich Sobol zusammen.