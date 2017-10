Systemhäuser spielen eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung deutscher Unternehmen. Insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen erwarten von Partnern dabei auch stärkere Unterstützung bei der Optimierung ihrer Prozesse. Cloud-Modelle, insbesondere Hybrid- und Multi-Cloud-Konzepte, können für diese Optimierung eine wertvolle technologische Basis liefern. Worauf es für Systemhäuser ankommt, um sich für diese komplexe Aufgabe als kompetenter Partner erfolgreich zu positionieren, erläutert Christian Zipp, Mitglied der Geschäftsleitung bei Equinix Germany, im Video-Interview mit ChannelPartner.

