Zugegeben - es ist nicht so einfach, Distributoren mit einem klaren Fokus auf ein bestimmtes Technologiefeld miteinander zu vergleichen. In kleiner anderen Distributionskategorie der Channel Excellence Awards gehen die Profile der Akteure so stark auseinander.

Auch wenn in dieser Kategorie mitunter Äpfel mit Birnen verglichen werden, kann man bei den vom Marktforschungsunternehmen Context erhobenen Ergebnissen trotzdem Rückschlüsse daraus ziehen, wer denn im Channel am besten Äpfel oder Birnen vertreibt. Schließlich sind Kriterien wie Warenverfügbarkeit, Partnerbetreuung, Einfachheit der Geschäftsabwicklung oder Partnerbetreuung universell auf alle Distributoren anwendbar. Zudem können so auch Rückschlüsse auf die jeweilige Leistung von Grossisten gezogen werden, die in ähnlichen Marktsegmenten unterwegs sind.

Platz zwei, drei und vier nahezu gleichauf

Das Ranking gibt außerdem Aufschluss darüber, welche Spezial-Distributoren im Channel einen besonders guten Job machen. Nicht nur der Sieger der Kategorie, der Schweinfurter Wiederaufbereitungsspezialist BB-Net hat sich besonders ausgezeichnet und bekommt daher auch den Channel Excellence Award. Auch die Distributoren auf den folgenden Plätzen haben eine Auszeichnung verdient und dürfen sich daher "Preferred Distributor" nennen.

So werden alle im folgenden Ranking aufgeführten Distributoren geehrt, der Sieger mit dem Channel Excellence Awards und die Platzierten mit der Auszeichnung zum "Preferred Vendor". Vor allem auf den vorderen Plätzen ging es eng zu; "Im Vergleich zu den anderen Distributionskategorien war der erste Platz am heißesten umkämpft. Zudem war der Abstand zum Verfolgerfeld nirgendwo so klein, wie in diesem Ranking", bestätigt Amanuel Dag, Country Director DACH bei Context. So lagen Extra Computer, Bytec und UFP nahezu gleichauf.

Channel Excellence Award 1. BB-net (1) Preferred Distributor 2. Extra Computer (8) 3. Bytec (2) 4. UFP (-) 5. CDS IT-Systeme (-) 6. Prianto (7) 6. M.K. Computer Electronic (-) 8. Jacob Elektronik (5) 9. Kosatec (3) 10. Intos (6) 11. Exertis (11) 12. Wave (10) 13. DexxIT (14) 14. Kern & Stelly (13) 15. MRM Distribution (-) 16. Thomas Krenn (4)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

