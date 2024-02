2020 konnte sich HPE/Aruba in der Kategorie Netzwerke einmal an die Spitzenposition schieben. Davor und in den Jahren danach war AVM als Seriensieger eigentlich gesetzt. Auch 2024 klappte es für die Berliner wieder. Aber ausgerechnet in einer ihrer Paradekategorien - der Produktqualität - konnte HPE sogar ein bisschen besser abschneiden. AVM war da beileibe nicht schlecht - HPE aber eben noch einen Tick besser. Insgesamt setzte sich dann aber doch AVM durch.

Zwar unterscheiden sich beide Anbieter in ihren Zielgruppen, ihrer Strategie und ihrem Produktportfolio sehr stark, gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie mit ihren jeweiligen Partnern hervorragend zusammenarbeiten. Das zeigt sich auch daran, dass sie auf die nahezu punktgleichen dritt- und viertplatzierten - Lancom Systems und Cisco Systems - einen ordentlichen Vorsprung haben.

Spitzenduo vor starkem und zahlreichem Mitbewerb

Wobei sowohl Lancom als auch Cisco durchaus ebenfalls für starke Channel-Orientierung, umfangreiche Partnerprogramme und gute Partnerbetreuung bekannt sind. In der vom Marktforschungsunternehmen Context durchgeführten Umfrage hat sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr Cisco wieder verbessert. Der US-Hersteller hatte 2023 einen kleinen Durchhänger (Platz 5).

Einen Sprung nach oben gemacht hat auch Fortinet (Rang 5), letztes Jahr ein Neuzugang im Ranking. Bemerkenswert hier, dass sich der Security-Anbieter mit Netzwerkprodukten von den Befragten mehrheitlich als Netzwerkanbieter gesehen wurde. Und respektabel, dass er bei den generell sehr hohen Erwartungen des Channels an Security-Anbieter im Vergleich zu den Netzwerkspezialisten so gut abschneiden konnte. Wobei die Konvergenz von Netzwerk- und Security auch bei Cisco, Lancom oder Juniper Networks zu beobachten ist.

Mehr "Preferred Vendor" als je zuvor

Ihre Positionen gefestigt haben D-Link (wieder Platz 6), TP-Link (Platz 7) und Allied Telesis (Platz 9). Leichte Unzufriedenheit mit der Performance ihres Herstellers ist bei Partner von Netgear (vier Plätze runter auf Rang 8) festzustellen.

Insgesamt errangen 2024 die Auszeichnung als "Preferred Vendor" im Bereich Netzwerke 18 Unternehmen - so viel wie nie zuvor. Das belegt ein insgesamt gutes Niveau der Channel-Betreuung in diesem Marktsegment. Und dazu tragen sicher auch die beiden Firmen bei, die sich an der Spitze seit Jahren einen Zweikampf liefern - AVM und HPE. Denn sie setzen schließlich die Messlatte, an der sich die anderen messen lassen müssen, sei es eher im Consumer- und SOHO-Umfeld oder im Enterprise-Bereich.

Channel Excellence Award 1. AVM (1) Preferred Vendor 2. HPE/Aruba (3) 3. Lancom Systems (2) 4. Cisco Systems (5) 5. Fortinet (7) 6. D-Link (6) 7. TP-Link (8) 8. Netgear (4) 9. Allied Telesis (9) 10. Alcatel-Lucent Enterprise (-) 11. Zyxel (10) 12. Extreme Networks (13) 13. Ruckus (12) 14. Huawei (11) 15. LevelOne (-) 16. Juniper Networks (-) 17. Devolo (15) 18. Bintec Elmeg (-)

Die Kategorie "Netzwerke" umfasst Access Points, Router, Switches, Netzwerkkarten, Repeater und Bridges.

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3617554. Die schönsten Fotos der Gala im GOP Varieté-Theater in München sowie ein Video mit den Highlights haben wir unter https://www.channelpartner.de/a/party-hoechstleistungen-der-channel-stars,3617626 bereitgestellt. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3616088.