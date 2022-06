Die Soundform Immerse In-Ear-Kopfhörer kommen mit Geräuschunterdrückung (”Hybrid Active Noise Cancellation”) und Bluetooth (Bluetooth-Chipsatz mit Multipoint-Technologie). Die 12-Millimeter-Treiber und die AptX-Audiotechnologie versprechen "lebendige Audiosignale" beim Telefonieren oder Musikhören sorgen. Spannend für iOS-User ist vorwiegend die Unterstützung von ”Wo ist?“ (nur für das kabellose Ladecase!) von Apple und Belkins eigene Technologie ”Meinen Kopfhörer anpingen“, die sich insofern gegenseitig ergänzen.

Der Hersteller verspricht außerdem bis zu 31 Stunden Akkulaufzeit – nach dem Aufladen sieben Stunden über den In-Ear-Kopfhörer und 24 Stunden über das kabellose Ladecase. Die Kopfhörer und das Ladecase kommen in den Farben Schwarz oder Weiß und lassen sich zum Preis von 150 Euro auf der Website des Anbieters vorbestellen.

Günstiger: Belkin Soundform Play

Neu und zum günstigeren Preis kündigt Belkin auch die ” Soundform Play True Wireless” In-Ear-Kopfhörer an mit USB-C-Schnellladefunktion an. Dieser Kopfhörer verfügt demnach über zwei Mikrofone in jedem Ohrhörer, einen speziellen von Belkin entwickelten Algorithmus zur Geräuschunterdrückung und drei Equalizer-Voreinstellungen. Dies verstärke die Klänge, die man hören möchte, soll dabei gleichzeitig störende Geräusche unterdrücken. Nach dem Aufladen sorgt der Akku laut Hersteller für acht Stunden Betriebszeit, die über das USB-C-Ladecase auf 38 Stunden verlängert werden könne. Hier sind zusätzlich zu Schwarz und Weiß die Farben Rosa und Blau verfügbar, der Preis wird bei Erscheinen 60 Euro Listenpreis betragen.

Für Kids: Belkin Soundform Nano-In Ear

Bald lieferbar sollen auch die ” Soundform Nano”-In Ear-Kopfhörer speziell für Kinder sein. Hierbei ist insbesondere die Lautstärke auf 85 dB begrenzt, dazu kommen im Lieferumfang Ohrstöpsel in fünf Größen, die für kleinere Ohren geeignet sind. Die Nano ermöglichen laut Belkin eine Wiedergabe von fünf Stunden, die über das Ladecase um weitere 19 Stunden verlängert werden können. Dieser verfügt über Spritzwasser- und Schweißschutz der Schutzart IPX5 und ist in drei Farben (Rosa, Blau und Weiß) erhältlich, die zu unterschiedlichen Geräten, Outfits und Stimmungen der Kinder passen sollen.

Jeder kabellose Bluetooth-Ohrhörer soll problemlos auf die Touch-Bedienelemente reagieren – Kinder müssen sich nicht mit Kabeln und Knöpfen herumschlagen, um die Lautstärke anzupassen, zu telefonieren und Titel zu überspringen oder anzuhalten. Die ebenfalls vorbestellbaren Nano-Kopfhörer wird es zum Preis von 40 Euro geben – schade, dass ausgerechnet bei diesen keine Finde-Funktion für Kopfhörer noch das Ladecase dabei ist. (Macwelt)