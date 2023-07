Was 1993 in einer kleinen Garage in einem Vorort Braunschweigs begann, hat sich in 30 Jahren zu einem erfolgreichen Unternehmen gemausert, das mit einem Umsatz 555 Millionen Euro längst die Hürde der halben Milliarde genommen hat. So war nicht nur die Umsatzschnapszahl sondern auch der 30. Geburtstag eine willkommene Feiergelegenheit.

Kosatec-Gründer und -Geschäftsführer Andreas Sander konnte über 800 Gäste aus aller Welt in Braunschweig willkommen heißen. Sogar aus Taiwan, Hongkong und Dubai waren die Kosatec-Freunde angereist, darunter auch Ehrengast Dirk Kreuter, einer der erfolgreichste Verkaufstrainer Europas und Sven Streiff, Geschäftsführer von Streiff & Helmold, der in seiner Rede die langjährige Freundschaft zu Sander betonte.



30 Jahre Kosatec - da wollen viele mitfeiern!

Kosatec-Gründer und -Geschäftsführer Andreas Sander kann Gäste aus der Nachbarschaft aber auch aus Taiwan, Dubai und Hongkong begrüßen.

Die Spieler von Eintracht Braunschweig, einschließlich des neuen Trainers Jens Härtel sowie Geschäftsführer Peter Vollmann und Wolfram Benz ließen es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren.

So ist Dirk Kreuther, einer der bekanntesten Verkaufstrainer, extra aus Dubai nach Braunschweig gekommen.

Gute Stimmung beim Publikum.

Kosatec konnte Spenden in Höhe von 50.000 Euro für das Kindernetzwerks United Kids Foundations der Volksbank BraWo Stiftung sammeln. Stiftungschef Thomas Fast bedankt sich bei Andreas Sander.









Die Gäste wurden während der Feier von der Band "Loungin" mit Sängerin Irene Claussen Gomez und Sänger Rüdiger Skoczowsky sowie dem Banks & Rawdriguez DJ-Team musikalisch unterhalten und feierten bis in die Nacht.



Spenden für notleidende Kinder

Wie verbunden man bei dem Distributor mit der Heimatregion ist, zeigt auch das Engagement bei dem Traditionsclub Eintracht Braunschweig als Haupt- und Trikotsponsor. Die Löwen danktes es, indem die Mannschaft samt dem neuen Trainers Jens Härtel sowie den Geschäftsführern Peter Vollmann und Wolfram Benz die Bühne enterten.

Bei aller Feierlaune gedachte Andreas Sander auch denjenigen, denen es nicht so gut geht. So konnte Kosatec Spenden zugunsten des Kindernetzwerks United Kids Foundations der Volksbank BraWo Stiftung sammeln. Insgesamt 50.000 Euro kamen zusammen, die Sander dem Stiftungschef Thomas Fast übergeben konnte.

