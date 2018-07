Wie es in der IT-Branche zur guten Tradition gehört, hat auch die Geschichte vonKosatecin einer Garage angefangen. Diese stand aber nicht im amerikanischen Westen, sondern in einem Dorf nördlich von Braunschweig.



Kosatec-Geschäftsführer Andreas Sander und Siegbert Wortmann mit Familie.

Auch köstliche Beilagen gab es für alle Gäste reichlich.

Um 18 Uhr strömten die Gäste auf das Gelände und versammelten sich zu Gesprächen, Speisen und Getränken auf dem Marktplatz.

Rund 750 Gäste ließen es sich bei Fisch- und Fleischspezialitäten vom Grill gemeinsam gut gehen.

Andreas Sander bedankt sich bei den Hauptsponsoren Microsoft, Intel, Arctic und be quiet!

750 Kunden, Lieferanten und Freunde des Hauses genossen den warmen Sommerabend.

IHK Präsident Helmut Streiff bei seiner Eröffnungsrede.

Andreas Sander mit Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (beide in weiß).

Ulrich Markurth, Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig hielt eine 15-minütige Eröffnungsrede.

Andreas Sander bekommt von seinem Management-Team einen Reisegutschein und Blumen überreicht.

Kosatec-Mitarbeiter führen alle Besucher in Gruppen entlang eines Parcours durch das Unternehmen.

Die Gäste genießen den 26 Grad warmen Sommerabend.

Für kurzweilige Unterhaltung sorgten Paul Köninger und Band ExposureTime.

Arctic präsentierte die VIP Party in der Kosatec Club Lounge.

Nach 22 Uhr feierten die Gäste in der Club Lounge bei DJ und Live-Musik.

Am Stand von Arctic ging es sportlich zur Sache: Torwand-Schießen und Tischkicker.

Die Ausstellung von Display-Hersteller AG Neovo.

Be quiet! war als einer der Hauptsponsoren mit einem Stand vor Ort.

Das Team von Mention Warenwirtschaft aus Berlin.

Exor Pro stellte seine Lagerverwaltungssoftware Kelvin WMS vor.

Ebenfalls als Aussteller vor Ort: Terra Gebäudetechnik.

In der Microsoft Lounge testen Gäste und Kollegen die Mixed-Reality-Brille HoloLens.

Acer präsentiert seine neusten Notebooks.

Ein Kosatec Mitarbeiter im Gespräch mit Aussteller und Partner trans-o-flex.

Raidsonic stellt seine neusten Icy Box Hightlights vor.

Die warme Außentemperatur und blaues Licht erzeugten ein stimmungsvolles Ambiente.

Über 750 Gäste konnte Kosatec-Chef Andreas Sander auf dem Firmengelände nun zum Firmenjubiläum des Grossisten an der Carl-Miele-Straße in Braunschweig begrüßen. "Commodore, Toshiba, Frank & Walter und LSI sind mittlerweile Geschichte. Kosatec ist geblieben", sagte Sander in seiner Rede. Mittlerweile gehören 49 Prozent der Anteile zu Wortmann.

Das Produktportfolio des Distributors, der neben der Braunschweiger Zentrale weitere Standorte in Köln, Aachen, Linden, Kassel, Hamburg, Unna und Passau betreibt, umfasst heute 9.500 Artikel, die europaweit ausgeliefert werden. Mit 145 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen 2017 einen Jahresumsatz von 180 Millionen Euro.