Die Kosatec Computer GmbH und Fractal Design freuen sich sehr bekannt geben zu können, dass man künftig bei der Distribution in der DACH-Region zusammenarbeiten wird. 2007 gegründet hat sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Göteborg zu einer angesehenen Marke entwickelt, die für hohe Funktionalität und ein elegantes skandinavische Design bekannt ist. Fractal Design konstruiert und entwickelt die Produkte in Schweden. Die in China und Taiwan produzierten Gehäuse, Lüfter, Wasserkühlungen und Netzteile werden in rund 45 Ländern vertrieben.

Designed in Sweden

"Kosatec steht für Zuverlässigkeit und versierte Beratung mit hoher Fachkompetenz", so David Birr, Business Development Manager DACH bei Fractal Design. "Daher sind wir sehr stolz, Kosatec nun zu unseren Partnern für die DACH-Region zählen zu können. Als zuverlässiger und erfahrener IT-Distributor mit einem hochmotivierten Team ist Kosatec für uns der ideale Partner, um gemeinsames Wachstum realisieren und unseren Kunden den besten Service bieten zu können."

Die Gehäuse von Fractal Design sind bereits im Händlershop des Distributors bestellbar und werden im März 2023 ab Lager lieferbar sein. Weitere Informationen gibt es bei den Ansprechpartnern im Kosatec-Vertrieb.