Kosatec Computer setzt bei IT-Sicherheit jetzt auch auf das Security-Portfolio von G Data CyberDefense. Der Distributor aus Braunschweig bietet Händlern bereits die gesamte Produktpalette der Bochumer an. Er ergänzt damit das bisher aus Acronis, Eset, F-Secure und Kaspersky bestehende Angebot in diesem Bereich. Exklusivität hat G Data bei Kosatec dagegen im Bereich der Security Awareness Trainings: Hier setzen die Braunschweiger ausschließlich auf G Data.

"Die Zusammenarbeit zwischen G Data und Kosatec ist ein Beispiel für die Stärkung globaler Innovationen", sagt Andreas Sander, CEO und Gründer von Kosatec. "Durch die Kombination von G Datas führenden IT-Sicherheitslösungen und Kosatecs Expertise im Bereich IT-Distribution schaffen wir eine starke Partnerschaft, die Unternehmen weltweit umfassenden Schutz vor Cyberbedrohungen bietet. Unser gemeinsames Ziel ist es, Innovationen zu fördern und die digitale Welt sicherer zu machen."

Andy Felbinger, Head of Sales Deutschland bei G Data CyberDefense, ergänzt: "Bei unserer strategischen Partnerschaft vereinen wir die G-Data-Expertise im Bereich Cybersecurity mit der Vertriebsstärke von Kosatec Computer und schaffen so Mehrwerte für Unternehmen. Kunden profitieren von unseren effektiven Security Awareness Trainings, von Managed Extended Detection and Response sowie unserem gesamten Portfolio für einen umfassenden Schutz vor Cyberangriffen."