Fit in allen digitalen Lebenslagen - wer einen neuen Computer, ein Tablet, Notebook oder Smartphone mit Windows 10 kauft, will am liebsten gleich durchstarten. Doch selten sind die besten Tools gleich installiert. Macht aber nichts - mit gerade einmal zehn Anwendungen sind Sie auf fast alles vorbereitet, und das noch fast ohne größere Kosten zu verursachen. Klicken Sie sich durch unsere Empfehlungen:

Kostenlose Must-Have-Tools für Windows 10

Bilder, Video, PDF, Backup, Patch-Verwaltung: Mit diesen Apps holen Sie das Beste aus Ihrem neuen Windows-10-Device heraus. Zudem machen Sie es gleichzeitig fit für alle Anwendungsbereiche. Drawboard PDF

Dieser PDF Viewer wartet mit einer Notizfunktion und einer sehr intuitiven Oberfläche auf. Er kann drei Tage gratis getestet werden, danach werden einmalig zehn Dollar fällig. VLC media player

Der beliebte Alleskönner im Videobereich: Ob nun DVDs, viele Blu-rays oder alle Dateiformate - VLC spielt sie. Kostenlos. Chocolatey

Der Paketmanager, der speziell für Windows entwickelt wurde, arbeitet mit PowerShell, um Dateien direkt von der Quelle runterzuladen und parameterbasiert zu installieren. Gratis. Bvckup 2

Das Archivierungsprogramm konzentriert sich auf eine einzige Aufgabe: Backup-Routinen und Kopiervorgänge zwischen zwei Geräten zeitlich zu planen. Zwei Wochen kostenlose Testphase, danach einmalig 20 Dollar für die persönliche Lizenz. Stardock Fences

Chaotische Windows-Desktops sind keine Seltenheit. Hier ist Schluss damit - dank Stardock Fences erstellen Sie klar abgegrenzte Icon-Bereiche oder Sammelordner, die Ihren Desktop zurück zur Ordnung rufen und Symbole automatisch sortieren. Besonders für Touch-Screens geeignet. 30 Tage kostenfrei, danach einmalig 10 Dollar. Adobe Photoshop Express

Wem die volle Suite zu umfangreich, komplex und teuer ist, fährt mit der abgespeckten Photoshop-Variante um einiges besser. Basis-Funktionen wie Zuschneiden, Drehen, Farbkorrektur, Rahmen und Social Sharing werden hier ausreichend geboten - und zwar völlig gratis. Notepad++

Dieser Editor ist so schlank wie der Standard-Editor, bietet dafür aber Formatierungen, Tabs und die Unterstützung diverser (Programmier-)Sprachen. Nicht nur für Webentwickler und Redakteure eine absolute Top-Empfehlung, zumal er nichts kostet. 7-Zip

ZIP, RAR, ARJ, CAB, TAR, ISO, VHD - das alles und noch viel mehr packt und entpackt dieser flinke Helfer. Ein Rundum-Werkzeug für alle Lebenslagen im Umfeld großer Dateimengen. Gratis. Skype for Windows

Videotelefonie, Chat, Instant Messaging, Gruppenunterhaltungen - Skype hat das Telefon besonders in der grenzüberschreitenden Kommunikation längst abgelöst. Pflicht-App auch für Windows 10. Kostenlos. Microsoft Sticky Notes

Etwas vergessen? Entspannen Sie sich! Mit dieser App können Sie digitale Notizzettel erstellen, die schick aussehen und dazu noch jede Menge nette Hintergrundbilder mitbringen.