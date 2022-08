Maßgeblich für den Erfolg von Systemhäusern, IT-Dienstleistern und Managed Service Providern sind talentierte Nachwuchskräfte. In Zeiten von Fachkräftemangel ist die Ausbildung neuer Mitarbeiter das beste Mittel, um die Zukunft der Unternehmen zu sichern.

Neben der praktischen Erfahrung im eigenen Betrieb sowie den ausbildungsbegleitenden Lerninhalten in Schule oder Studium können Branchenveranstaltungen wie der ChannelPartner Kongress am 07. Und 08. September 2022 in Düsseldorf wertvolle Einblicke in Branche bieten und so die Schüler und Studenten besser auf ihren künftigen beruflichen Werdegang vorbereiten.

Von den Besten lernen

ChannelPartner will den Auszubildenden und (dualen) Studenten der Branche die Möglichkeit geben, sich beim ChannelPartner Kongress Informationen aus erster Hand zu verschaffen. Die Veranstaltung ist der zentrale Community-Event für IT-Dienstleister, Service Provider, ISVs und Technologieanbieter. Diese teilen hier ihre Erfahrungen und Lösungsansätze zur digitalen Transformation ihrer Kunden als auch ihrer eigenen Unternehmen.

Zudem werden die besten IT-Dienstleister Deutschlands ausgezeichnet. So ergibt sich eine wertvolle Chance, von den Besten zu lernen und Ideen für das eigene Unternehmen zu gewinnen. Die Teilnehmer bekommen zudem eine Einladung zum anschließenden Get Together mit der Möglichkeit, sich mit den zahlreichen Branchenvertretern zu vernetzen.

Um eines der Freitickets zu erhalten, schreiben Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "CPK Azubi Ticket" mit Ihren Kontaktdaten und Ihrem Ausbildungsstatus an Regina Böckle, rboeckle@channelpartner.de. Sie erhalten dann den Anmeldelink mit dem entsprechenden Zugangscode. Das Azubi-Ticket gilt ausschließlich für IT-Dienstleistungsunternehmen (Systemhäuser, MSPs, CSPs, Fachhändler, Reseller).



