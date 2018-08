Mit "MagentaZuhause XL" bietet die Deutsche Telekom ihren Privatkunden ein attraktives Paket mit Internet-Download-Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s, plus Festnetz- und Mobilfunkflatrate für nur 19,95 Euro in den ersten sechs Monaten der Vertragslaufzeit. Damit Fachhändler diese Botschaft ihren Kunden in den Gebieten, wo die dafür notwendige Infrastruktur vorhanden ist, überbringen können, hat der TK-Distributor Eno für sie kostenloses Werbematerial erstellt.

Dabei handelt es sich Werbevorlagen, die alle Eno-Reseller sich von https://www.eno.de/telekom-festnetz-pk/ kostenlos herunterladen können. Zur Verfügung stehen ein Poster, eine Facebook-Vorlage und eine Postkarte.

Auf Händler-Wunsch verteilt Eno die Postkarten mit persönlicher Anrede an ausgewählte Haushalte. Interessierte Reseller können sich an ihre Eno-Ansprechpartner wenden oder direkt eine Mail an marketing@eno.de senden.