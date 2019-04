Bereits seit etwa 20 Jahren ist der Cloud-Telefonie-Anbieter RoutIT in den Niederlanden aktiv. Nun expandiert das Unternehmen, das zum TK-Konzern KPN gehört, in Nachbarländer wie Deutschland. Auf einem Launch-Event in Düsseldorf präsentierte RoutIT dem Channel das Portfolio und die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Alle angebotenen Services werden ausschließlich über Partner und im White-Label-Modell vertrieben. Die Veranstaltung wurde von Gerhard Top eröffnet, der das internationale Geschäft von RoutIT leitet.

"Wir starten mit Hosted VoIP und werden im Laufe dieses Jahres den digitalen Arbeitsplatz Realität werden lassen", erläuterte Martin Welz, Sales Direktor der deutschen GmbH. Welz betonte, dass dabei "Qualität und Sicherheit an erster Stelle stehen". Die Server sind nach seinen Angaben ISO-zertifiziert, redundant ausgelegt, werden rund um die Uhr überwacht und befinden sich allesamt in der EU.

In den Niederlanden hat RoutIT nach eigenen Angaben etwa 1.600 Partner. Ein Teil von ihnen ist auch in Deutschland aktiv. RoutIT bietet mehrere Bausteine, die die Partner individuell kombinieren können. Das Hosted-Telefonie-Produkt ist ein wesentlicher Teil dieser Möglichkeiten, das in drei Varianten angeboten wird:

Als Basis-Telefonie-Lösung mit grundlegenden Anruffunktionen wie Anrufweiterleitungen, Rückruffunktionen und Rufnummernunterdrückung.

Als Business-Telefonie-Lösung mit vollständigen Anruffunktionen wie alternativen Rufnummern, Statusanzeigen und E-Mail-Benachrichtigungen.

Als Premium-Telefonie-Lösung mit Mobilfunkintegration und UC-Features wie Desktop-Sharing, Chat, Verfügbarkeit, Sprach- und Videoanrufe sowie Videokonferenzen über PC, MacBook, Tablet und Smartphone.

Neue Partner profitieren laut RoutIT von "attraktiven Konditionen", die man aufgrund von Preisvorteilen anbieten könne, die sich aus der Marktbedeutung des Unternehmens ergeben. Einsparpotenzial bestehe zudem Dank der angebotenen Schulungen, so dass etwa der administrative Aufwand erheblich begrenzt werden könne.

Besonders stolz ist das Unternehmen auf sein "intelligentes Stapeln". Dabei werden die Produkte verschiedener Hersteller aufeinander abgestimmt, so dass sie kombinierbar werden. Partner erhalten zudem Zugriff auf das Partner-Portal, das die Zusammenarbeit mit den Kunden vereinfachen soll. Damit will RoutIT den Partnern helfen, nicht mehr nur einzelne Projekte abzuarbeiten, sondern einen Einstieg in Managed Services zu schaffen.