Ein Horrorvideo mit gestrichenem Weihnachtsgeld, gebührenpflichtigem Kaffee und geschlossenen Toiletten oder ein Actionvideo mit Superhelden, Konfettikanonen und Wasserbüffelbändiger - da fällt es schwer zu entscheiden, welches Weihnachtsvideo besser ist.

Das saarländische Systemhaus Krämer IT hat längst Kultstatus mit seinen Weihnachtsvideos erreicht. Dazu hat bisher die Tochtergesellschaft Server Eye tatkräftig beigetragen. Doch dieses Jahr ist alles anders. Server Eye nabelt sich mit einem eigenen Video ab.

So platzt die Schlacht um das bessere Xmas-Video in die vorweihnachtliche Besinnlichkeit an der Eppelborner Koßmannstraße. Nun sollen die Kunden entscheiden, wer die Video-Nase vorn hat.

Das Server Eye-Weihnachtsvideo finden Sie hier -->.

Entscheiden Sie selbst, welches der bessere Clip ist. Auf https://www.kraemer-it.de/weihnachten gibt es nochmals beide Videos und eine Möglichkeit zum Abstimmen.