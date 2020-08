"Fast alle wichtigen Distributoren kamen schon mal auf uns zu und wollten unsere Remote Monitoring & Management-Plattform Server-Eye vertreiben, doch bisher hat mich keiner von ihnen überzeugt", sagt Krämer IT-Gründer Michael Krämer im Gespräch mit ChannelPartner.

Doch im September 2019 kontaktierte Bytec auf Anraten eines Lieferanten die Krämer IT, und ab Juni 2020 wurden Nägel mit Köpfen gemacht: "Bytec hat verstanden, wie man eine Cloud-basierte Lösung wie Server-Eye vermarktet und hat uns ein überzeugendes Konzept vorgelegt", so Michael Krämer.

Richard Luft, Director Business Development bei dem Distributor vom Bodensee, betont: "Wir bauen seit einigen Jahren unser Produktspektrum mit Services und Lösungen konsequent und kontinuierlich aus. Mit Server-Eye haben wir nun einen Anbieter gefunden, der unser Angebot für IT-Partner optimal ergänzt." So plant Bytec, Server-Eye in die eigenen Lösungen und Services zu integrieren. So will der Distributor das RMM-Tool des saarländischen Systemhauses beispielsweise mit den selbst vetriebenen Speicherlösungen vermarkten. Derzeit gehören Fujitsu, Lenovo, IBM, DataCore, StorMagic, Actiphy und Microsoft zu den Lieferanten von Bytec.

Für Krämer IT bringt die Zusammenarbeit mit dem ersten Distributor gleich mehrere Vorteile: "Bytec ist ein etablierter Distributor, der sich durch hochqualifizierte, erfahrene Mitarbeiter sowie die intensive und kompetente Betreuung der Partner auszeichnet. In der IT-Branche genießen sie einen ausgezeichneten Ruf", sagt Stefan Klüner, Direktor im Vertrieb und Marketing bei Server-Eye.

Das RMM-Tool (Remote Monitoring & Management) Server-Eye hat das Systemhaus bereits im Jahre 2003 entwickelt; seitdem wird es kontinuierlich verbessert und ergänzt. Auch Betrieb und Support erfolgen vollständig in Deutschland, die Cloud-Infrastruktur wird ausnahmslos im eigenen gedoppelten deutschen Rechenzentrum gehosted. Die Grundidee hinter dem Monitoring-System erklärt Vertriebsdirektor Klüner: "Server-Eye kann den IT-Arbeitsalltag von Systemhäuser erheblich erleichtern. Wir liefern einen übersichtlichen Workflow, der die Organisation der IT-Services eines Systemhauses effizienter macht." Und Michael Krämer ergänzt: "Mit Server-Eye können Systemhäuser viele Routineprozesse automatisieren und gewinnen damit Ressourcen für Innovationsprojekte bei ihren Kunden."

Mit über 500 Sensoren deckt Server-Eye eine breite Palette an Hard- und Software-Herstellern ab, unter anderem Avira, Fujitsu, Lenovo, Microsoft, Wortmann, Datev, Lexware, NetJapan, DataCore, VMware, Veeam und Sophos, hier finden sich also schon einige auch bei Bytec erhältliche Lösungen. Aktuell arbeiten 2.500 Systemhäuser mit dem RMM-Tool von Krämer IT, Bytec verfügt über einen Reseller-Stamm von etwa 3.000. Da es kaum Überschneidungen gibt, erreichen beide Häuser eigenen Angaben zur Folge gemeinsam über 5.000 potentielle Partner.