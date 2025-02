Seit 40 Jahren gibt es nur den Saarländischen TK-Distributor Herweck, doch das gab es noch nie: ein riesiges Herweck-Logo in der Größe von 135 x 135 Metern. Insgesamt 24.000 Schritte und sechs Stunden brachte der Schneekünstler Simon Beck, um sein Werk auf einem zugefrorenen Speichersee in den französischen Alpen in den frischen Schnee zu zeichnen.

Herweck wurde 1985 von Dieter Philippi und Jörg Herweck gegründet. Was mit dem Handel mit importierten Anrufbeantwortern und Designtelefonen begann, entwickelte sich nach dem Wegfall des Monopols der Deutschen Bundespost über die Jahre zu einem der wichtigsten TK-Grossisten im deutschen Channel. Heute arbeiten über 300 Mitarbeiter bei Herweck in St. Ingbert. Aus Kleinem entsteht Großes. Erfolg ist das Ergebnis vieler kleiner Schritte", das soll laut Herweck auch das Logo im französischen Schnee ausdrücken.

Simon Beck, der sich für das Herweck-Logo die Schneeschuhe untergeschnallt hat, lebt im Skigebiet Les Arcs. Für ihn sind die Muster im Schnee "eine natürliche Weiterentwicklung des Zeichnens auf Papier". Sein langfristiges Ziel ist es, bis zu seinem 80. Lebensjahr 1.000 dieser Zeichnungen in den Schnee zu stapfen.

Videograph Jake Terry dokumentiert Becks Kunstwerk

Damit das Kunstwerk auch richtig zur Geltung kommt, setzt Videograph Jake Terry die Werke Becks richtig in Szene. Normalerweise filmt und fotografiert er eher Action-Sportarten wie Skifahren, Snowboarden und Mountainbiken. "Das Shooting mit Simon war ein ganz anderes Projekt und auch ein Tempowechsel, aber das ist etwas, das ich voll und ganz genieße", berichtet Terry.

Aus der Bodenperspektive könne man nicht wirklich verstehen, wie das Ergebnis aussehen wird. "In dem Moment, in dem er seine letzten Schritte abgeschlossen hat, erwacht dieses großartige Meisterwerk zum Leben", freut sich der Videograph. Eindrücke von Becks Logo und der bildlichen Umsetzung Terrys hat Herweck unter https://herweck100.de/ bereitgestellt.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Herweck ein weiteres Geburtstagschenk gemacht: Durch gute Leistungen in der Partnerbetreuung konnten die Saarländer sich den Channel Excellence Award in der Kategorie "TK-Distribution" sichern. Wir wünschen Herweck noch alles Gute zum 40. Geburtstag und hoffen, dass der Erfolg dauerhafter sein wird, als ein Logo im vergänglichen Schnee!

